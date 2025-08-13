Izazvao požar prilikom spaljivanja biljnog otpada

​U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni dana 12. kolovoza u mjestu Slivno, prilikom spaljivanja biljnog otpada izazvao požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 50 x 20 metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava, nisko raslinje i nekoliko stabala bora.

Nakon dovršenog istraživanja tijekom jučerašnjeg dana osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.