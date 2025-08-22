Izazvao požar prilikom pripremanja roštilja

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni dana 20. kolovoza u Ražinama, prilikom pripremanja izazvao požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 50 metara kvadratnih.
Nakon dovršenog istraživanja tijekom jučerašnjeg dana osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
