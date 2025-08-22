Izazvao požar prilikom pripremanja roštilja

​U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni dana 20. kolovoza u Ražinama, prilikom pripremanja izazvao požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 50 metara kvadratnih.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon dovršenog istraživanja tijekom jučerašnjeg dana osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.