Izaziva jaku ovisnost, od njega ispadaju zubi, a to nije i najgore: "Ako osoba to uzima 4, 5 dana zaredom..."

Kilogram i pol metamfetamina, kokain, marihuanu, punila za povećanje mase droge prilikom prodaje, vagu i pištolj, sve to pronašla je splitska policija u unajmljenom stanu 57-godišnjaka. Jedna je to od najvećih zapljena kristalnog metha kod nas.

"To je koliko je meni poznato najveća zapljena, to nije velika količina, ako svjedočimo rekordnim zapljenama kokaina koji su u stotinama kilograma. U Hrvatskoj postoji samo jedna žarišna lokacija, Makarska rivijera pa do Metkovića, cijena je vrlo visoka, recimo dva puta je skuplji od kokaina koji se puno češće upotrebljava", rekao je psihijatar Ivan Ćelić iz Klinike za psihijatriju Vrapče, piše Dnevnik.hr.

Sintetski je to stimulans koji izaziva jaku ovisnost. Konzumira se najčešće pušenjem zbog čega dolazi do oštećenja cakline i ispadanja zubi. Najopasniji je unos putem injekcije jer je povećan rizik od predoziranja.

"To je psihostimulativna droga koja djeluje u početku euforično. Međutim, ako osoba uzima ovu drogu 4,5 dana zaredom tada nema potrebu za pijenjem tekućine, unosom hrane i tako velika koncentracija može dovesti do psihomotornog nemira i u najekstremnijim slučajevima psihotična slika praćena halucinacijama i paranoidnim idejama", rekao je Ćelić.

Izuzev Češke i Slovačke, upotreba kristalnog metha nije toliko raširena u Europi kao u Americi, ali zato u Hrvatskoj raste konzumacija kokaina.

"U protekle tri godine porast broja bolničkih zahtjeva u Klinici za psihijatriju Vrapče radi problematične uporabe stimulansa je porastao za 25 posto", rekao je psihijatar Ivan Ćelić.

Problem je i što se već poznate droge miješaju s veterinarskim anesteticima- fentanilom ili ksilazinom, što je novi fenomen - tranq dope droga. Situacija na našem tržištu po tom pitanju - zasad je stabilna, ali sve ću češće i veće policijske zapljene.

"Učinkovita djelatnost je 20 do 30 posto, što Carine što policije, a mi smo tu negdje. To govori da naša policija zadnje dvije do tri godine ima vrlo jaku otkrivačku djelatnost, a to se vidi uostalom i po svim zapljenama droga", rekao je kriminalist Dubravko Klarić.

Hrvatska je donijela novu strategiju za suzbijanje ovisnosti kojoj je cilj prevencija, a ne liječenje.