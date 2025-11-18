Izaslanstvo Grada Sinja u Škabrnji odalo počast žrtvama Domovinskog rata

Današnjim sudjelovanjem u Koloni sjećanja, izaslanstvo Grada Sinja predvođeno dogradonačelnikom Denisom Bobetom iskazalo je duboko poštovanje prema nevinim žrtvama koje su stradale tijekom Domovinskog rata.

Središnji program obilježavanja 34. obljetnice stradanja Škabrnje počeo je u 10 sati komemorativnim programom, slijedila je Kolona sjećanja – Hodnja do Spomen-obilježja masovne grobnice i polaganje vijenaca,a potom sveta misa u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije za sve stradale u Domovinskom ratu, a završila je u 13 sati Hodnjom „Korak po korak“ do Spomen-obilježja na mjesnome groblju sv. Luke.

U sklopu komemorativnog programa, položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod masovne grobnice i križa na mjesnom groblju u znak trajnog sjećanja na žrtvu Škabrnje i Vukovara, simbola hrvatske patnje i hrabrosti.

Dogradonačelnik Denis Bobeta tom je prigodom istaknuo:

„Ovo su dani kada se cijela Hrvatska s posebnim pijetetom prisjeća svih onih koji su u Domovinskom ratu dali svoje živote za slobodu i neovisnost naše domovine. Naše misli posebno su usmjerene prema žrtvama Vukovara i Škabrnje, mjestima koja su postala trajni simboli otpora i ljubavi prema Hrvatskoj. Grad Sinj, kao i uvijek, stoji uz svoje heroje i čuva uspomenu na njihovu žrtvu.“

Podsjetimo, pokolj u Škabrnji bio je ratni zločin koji su velikosrpski agresori i JNA 18. studenoga 1991. godine, kada su uspjeli osvojiti Škabrnju.

Tijekom napada izvodili su civile, žene i starije muškarce iz podruma i ubijali ih na licu mjesta. Civile koji nisu pobjegli iz mjesta nastavili su ubijati i sutradan 19. studenoga 1991. godine. Tada su ubijena 63 Hrvata, 15 branitelja i 48 civila; a žrtve su bile iz svake obitelj u Škabrnji.