Izabrano novo vodstvo DVD-a Podstrana. Evo tko su oni

Održana je redovna izborna skupština DVD-a Podstrana na kojoj je izabrano novo vodstvo organizacije za nadolazeće razdoblje. Tom prilikom istaknuta je važnost zajedništva i nastavka rada na dobrobit članova i šire zajednice.

Za predsjednika je izabran Mario Duspara, njegov zamjenik je Tomislav Colić, dok će dužnost zapovjednika obnašati Nikola Bakota, a njegov zamjenik bit će Neno Ćićerić.

Dosadašnjem vodstvu upućene su zahvale za dosadašnji rad i doprinos, dok su novom timu poželjeni uspjeh i kvalitetno vođenje organizacije u budućnosti.

Na skupštini je također naglašena važnost daljnjeg zajedničkog djelovanja i angažmana svih članova.