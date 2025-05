IZABRALO JE ANTU! "Pitaj ga oće li ti zaposlit maloga pa ćeš odma znat čiji je"

- Jesi li vidija šta se dogodilo?

- Šta!?

- Izabralo je Antu za načelnika!

- Ma nemoj mi reć!?

- Jel onoga šta je završija glazbenu akademiju u Beču, šta mu mater predaje klavir, a otac mu je arhitekt? Onaj iz donjega sela, šta ima kuću kraj čatrnje?

- Ma ne toga! Ko bi toga izabra. Toga ne bi ni izabra ni žedan komarac na taraci! Taj ne zna gaće sam zakopčat. Antu Mićega zvanoga Žmul!

- Od staroga Ante šta su ga zvali Ante Portas, jer je svakome kra drva isprid kuće i odnosija sebi doma!?

- E! Toga Antu, šta ga zovu Žmul jer di god dođe, nosa neke žmule i naliva, priliva, niko ga nije trizna vidija nikad!

- E nemoj tako o Načelniku! Od danas smimo kazat samo da ga niko sa sigurnošću nije vidija pijana nikad! A to šta voli bubmit, to je samo dokaz da on razumi sve ljudske probleme, pa sa svima voli malo nazdravit i rješavat sve po pravilima struke!

- I šta će sad novi načelnik prominit?

- Prominija je staroga načelnika!

- Bome, znači sposoban. Jer je stari načelnik umra, a ovi je bija jedini kandidat. I šta će još prominit?

- E eno, prominija je i robu. Uvik je bija u istoj majici, šta je kupija još u Maje. Sad su ga nagovorili da obuče novu majicu, šta je kupija posli u Dalme 1989.!

- Ma čekaj, jel ima on išta da je kupija u demokratskoj i neovisnoj Hrvatskoj? To je sve na njemu jugoslavenska roba! Sumnjiv mi je! Da nije osta zadojen idejama ZAVNOH-a?

- Ne znan ali ima bičve iz Lidla! Jučer ih je obuka kad su bili izbori. Onda je krenila priča po mistu da je možda strani agent. Da će onu vridnu građevnu zemlju kraj „Poprduše“ dat strancima. Da je to neki znak raspoznavanja. Gori komunistička majica, a doli bičve proizvedene od nekadašnjih zemalja sila osovine! Nikad ti s tima ne moš bit na sigurno…

- A na njemu su i sve boje, pa ti znaj da sad neće krenit u te neke parade. Ode proračun mista. Umisto na kolektor i dičje igralište, šta čekamo 32 godine, samo da ne potroši pare na ote đirade i multikolure…

- A kako ćemo onda znat da je naš!?

- Pitaj ga oće li ti zaposlit maloga, pa ćeš odma znat čiji je!

- A kako ću znat?

- Ako kaže „NEĆU!“, onda je njihov! A ako kaže ka iz topa „OĆU!“ onda sigurno nije naš!