Iza kulisa predstave „Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta“: Želimo zasijati sjeme budućeg odgojnog kazališta

Uoči sutrašnje premijere dječje predstave „Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta“ u koprodukciji Hrvatskog doma Split i Gradskog kazališta lutaka posjetili smo vrijedni kreativni tim koji odrađuje posljednje probe. Salon Jakova Gotovca izgleda drugačije nego inače, s kružno postavljenim stolicama za gledatelje, ali i pomoćne kreatore predstave – većinski dječju publiku. Diskretno nam pokazuju nekoliko rekvizita u izvedbi Tine Vukasović Đaković, a na klaviru se čuju neke od melodija koje će sutra pjevušiti svi koji dođu na predstavu u Hrvatski dom.

Redatelj Goran Golovko posebno je istaknuo ugodnu suradnju s talentiranim mladim glumcima i glazbenicima.

„Predstavu “Ivo i Jakov - od splitskog Geta do pozornica svijeta” iz pera Magdalene Mrčela prilagodili smo potrebama i uzusima takozvanog odgojnog kazališta kreirajući odgojnu dramu ili procesnu dramu, kako se kod nas prevodi. Dali smo si slobodu da zbivanja u tom tekstu prilagodimo lutkama i činjenici da dječja publika mora naučiti nešto o Ivi Tijardoviću i Jakovu Gotovcu. Pritom nije važno samo da se zabavi, nego i da ima osjećaj kreiranja. Htjeli smo zasijati sjeme budućeg odgojnog kazališta koje neće biti docirajuće ni onakvo na kakvo smo navikli, već smo izišli iz okvira. Svima nam je bilo vrlo zabavno. Mlada ekipa s kojom smo surađivali bila je zaista izvrsna. Jako smo zadovoljni procesom rada. Mislim da su probne predstave koje smo već izveli pred publikom pokazale da se trud isplatio.

Svestrani mladi glumac Deni Mašić tumači više likova, a sve ih smatra zanimljivim izazovom.

U ovoj predstavi glumim don Franu, Eru s onoga svijeta, Tončija iz Spli’skog akvarela i Bilog iz Kraljice lopte. Likovi su jako različiti, ali dijele i jednu sličnost, a to je energičnost. Svi su puni života. Bilo mi je jako zabavno raditi. Jako volim dječje priče i općenito imam dječju energiju. Nažalost, trenutačno imam slomljenu ruku pa se ne mogu puno kretati, ali sam inače puno pokretniji. Ekipa je stvarno odlična, vrsta predstave mi je zanimljiva jer interaktivna s djecom. Mnogo se pjeva, a iako nisam baš dobar pjevač, uspijevam se snaći uz kolege.

Pijanist Tonči Tranfić odlično se snalazi i u glumačkim ulogama, a posebno ga veseli suradnja s dječjom publikom.

Bilo mi je super raditi na predstavi zato što sam okružen mladim i talentiranim glumcima, kolegama s kojima uživam raditi na ovoj predstavi. Radili smo aranžmane najpoznatijih arija Ive Tijardovića i Jakova Gotovca skupa i zabavljali smo se tijekom cijelog procesa. Nisam baš naviknut na glumačke uloge, ali kolege su me ohrabrile. Cijeli program prilagođen je djeci, čak ih u jednome dijelu učimo bubnjati s nama pa postanu ansambl udaraljki i pomognu nam u završetku Ere s onoga svijeta.

Dora Bekavac i Mirta Topalušić izmjenjivat će se u vrlo zvučnim pjevačkim ulogama – utjelovit će Malu Floramye, Milu Gojsalić i Petricu.

„Rad na ovoj predstavi je jako lijepo iskustvo u koje je uključena gluma i interakcija s djecom. Nisam često u predstavama imala govorne dijelove, tako da mi je ovo prvo iskustvo gdje moram prilagođavati glas za svaki od likova koje tumačim. Vesele me ovakvi projekti“, zaključuje Dora Bekavac, a njezino mišljenje dijeli i kolegica Mirta Topalušić.

„Zanimljivo je kad su gluma i pjevanje ovako povezani. Dio je ansambla s glumačke akademije, dio su pjevačice, a imamo i klavirista tako da skupa stvaramo spoj različitih umjetnosti koji će, vjerujemo, biti posebno zanimljiv najmlađim gledateljima.“

Lucija Škarica i Karla Šola pokazuju nam lutku jednog od protagonista, Jakova Gotovca, kojemu će one udahnuti život.

„Tijekom proba znali smo dovesti dječju publiku različitih dobnih skupina da vidimo kako će oni reagirati na predstavu. Puno bi nam njih nakon izvedbe reklo da su nešto novo naučili. Prekrasno je znati da su a sobom ponijeli i novonaučene stihove pjesama koje smo zajedno pjevali. Zanimljivo je to što nismo na klasičnoj pozornici, nego u krugu uz gledatelje pa se izgubi osjećaj predstave koju samo mi izvodimo. Svi smo zajedno dio predstave“, ističe Lucija Škarica, a Karla Šola veseli se dječjoj nepredvidivosti.

„Djeci se jako sviđalo to što je predstava interaktivna, što uključuje suradnju da se zajedno postigne ritam ili zvuk. Svaka je izvedba drugačija jer ovisi o tome koliko će djeca biti uključena, koje će ideje njima padati na pamet, koji odgovori i asocijacije, tako da i nas djeca znaju iznenaditi. Ljepota je u tome što nikada nije isto jer je svaka publika različita.“

Šećer na kraju vrijedna je glumica i lutkarica Nina Vidan koja se upjevava, razgibava i pokazuje nam lutku velike zvijezde predstave – Ive Tijardovića.

„Bilo mi je odlično raditi na ovoj predstavi. Ekipa nam je super, lijepo se slažemo i surađujemo, redatelj također. Zabavno je, ima puno pjesme, smijeha i igre. A ostalo ćete otkriti kad pogledate predstavu.“

Premijera je na programu sutra u 17 sati u Glazbenom salonu Jakova Gotovca.