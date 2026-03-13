Iza kulisa GKL-ove Uspavane Sunčice: topla priča o povjerenju, odgovornosti i igri posebno će obasjati najmlađe gledatelje

Gradsko kazalište lutaka Split priprema još jednu poslasticu za najmlađe gledatelje – predstavu „Uspavana Sunčica“. Uoči premijere razgovarali smo s autoricom teksta i redateljicom Justinom Vojaković-Fingler, čiji će nagrađeni dramski tekst s prošlogodišnjeg „Malog Marulića“ uskoro oživjeti u svom punom sjaju.

„Sviđa mi se raditi na različitim pozicijama u kazalištu, ovo mi nije prvi susret s režijom, vježbala sam i usavršavala se u radu, primjerice s Kaštelanskim kazalištem i s Amaterskim kazalištem „Petar Hektorović“ iz Starog Grada, ali ovo je moja prva režija u profesionalnom kazalištu. Radim u svojoj matičnoj kući, sa svojim kolegama. To, naravno, za redatelja može biti dvosjekli mač, ali moji su kolege puni podrške, razumijevanja i dobrih ideja, doživljavamo ovo kao projekt u kojem smo svi jednako važni i zajedničkim ga snagama želimo pretvoriti u predstavu koju će naša publika voljeti.

Ansambl Gradskog kazališta lutaka čini uigran tim u kojem se lako mogu, zbog potreba određenih predstava, izbrisati granice između glumca-lutkara, dramskog pisca ili redatelja. Čak i kad smo „samo“ glumci, svojim idejama i rješenjima pomažemo redateljima. To je uzajamni odnos povjerenja, a zajednički nam je cilj uvijek isti – da predstava kroz našu suradnju raste.

U predstavi ćemo upoznati jednu neobičnu sunčanu obitelj – mamu Sunčanu, tatu Heliosa i malenu Sunčicu, koja će uskoro naslijediti obveze svojih roditelja, a zadatak je probuditi cijeli svijet. U predstavi se ističu pouke i za djecu i za odrasle – djeca se moraju igrati i nikad ne zaboraviti dijete u sebi, a odrasli ne smiju nametati previše obveza djeci i trebaju im biti podrška kad je najpotrebnije.

Na vizualnoj razini očekuje vas nešto poput živog crtića, mnogo lijepih boja i rješenja namijenjenih najmlađima. Kostimi, scenografija i lutke podsjećaju na pokrivače, deke i jastučiće. Želimo aktivirati djecu da nakon predstave, gledajući svoje jastuke i pokrivače, mogu izmaštati neka nova, čarobna bića i stvarati svoje svjetove. Nadamo se da će nas publika podržati u velikom broju i vjerujem da će im se svidjeti što smo pripremili.“

U predstavi igraju Milena Blažanović, Mihael Elijaš, Stipe Gugić i Katarina Romac. Raspored izvedbi i više informacija o predstavi „Uspavana Sunčica“ dostupni su na mrežnoj stranici www.gkl-split.hr.