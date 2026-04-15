Iza kulisa – Ero s onoga svijeta nakon 25 godina dobiva novo ruho, sjajan spoj tradicionalnog i svevremenskog

Nakon četvrt stoljeća Gotovčeva hvaljena opera „Ero s onoga svijeta“ u Hrvatskom će narodnom kazalištu u Splitu dobiti novo ruho i novo čitanje. Uoči prve izvedbe omiljene priče o svevremenskom komičnom junaku zavirili smo iza kulisa opere. Dočekala nas je živopisna scenografija s duhovitim tekovinama novoga vremena, lijepi kostimi s dosjetljivim detaljima kod solista, upjevavanje na svim stranama kazališta i mnogo pozitivne energije na pozornici i iza nje. Treme ni u tragovima – osim pozitivna uzbuđenja kod redatelja Hrvoja Korbara.

- Jako sam uzbuđen prije prve izvedbe, oko koje je uvijek najviše posla i puno zadataka u samoj završnici, ali radimo punom parom da sve ispadne najbolje moguće. Vlada pozitivno uzbuđenje i mnogo veselja. Ovo je novi „Ero“ nakon 25 godina, jasno je da smo se malo odmaknuli od verzije Krešimira Dolenčića, radimo nešto drugačije. Osjeća se određen vremenski odmak, napravili smo kombinaciju sa suvremenošću, ali smo u potpunosti ostali vjerni priči i duhu djela, s mnogo tradicijskih elemenata, ali i nekim iznenađenjima. Jedan dramaturško-režijski manevar omogućio nam je da povežemo ono prije i ovo sad, a kako – ostavimo to kao iznenađenje.

Baritona Marka Lasića svi već dobro poznaju u ulozi omiljenog mlinara Sime, koji će zadržati sve svoje važne osobine i u novome vremenu.

- Režija je suvremenija, ali je zadržala dio etnosa u sebi. Radnja je i dalje vezana za autentične lokacije, ali u novijem vremenu, s dozom narodnog koja je neraskidiva s ovom operom. Samim se time ni uloga mlinara Sime nije mnogo promijenila. I dalje je to naš dobri stari mlinar. Pripreme teku glatko, bilo je veliko zadovoljstvo raditi s ovim autorskim timom. I šale i ozbiljnosti bilo je točno koliko treba!

Blaženka Kovač Carić kratko nam je otkrila detalje rada na scenskom pokretu.

- Slijedila sam redateljev koncept i u skladu s njim radila na scenskom pokretu. Primarno je bilo pomoći pjevačima da riješe neke glumačke situacije, što im zasad odlično ide. Vjerujem da će ono naše novo čitanje biti svojevrsno osvježenje jer nove generacije donose i nove interpretacije ovog kultnog djela.

Zagrebačka sopranistica Josipa Lončar splitskoj će se publici predstaviti kao Đula, lik koji će u novoj režiji dobiti i nove interpretativne izazove.

- Velika mi je čast biti u HNK-u Split i zahvaljujem na pozivu, divno je i impresivno biti u ovoj novoj režijskoj postavi, sa solistima koji su dragi i susretljivi. Hvala redatelju i maestru na velikoj pomoći. Ovdje sam vrlo kratko, uskočila sam u ulogu Đule zbog bolesti kolegice, ali uloga mi je itekako poznata jer sam je više od deset puta pjevala u režiji Krešimira Dolenčića. Ovdje nas čeka zanimljiva kombinacija starog i novog. I mene su iznenadila neka rješenja koja su mi jako zanimljiv interpretativni izazov. To nama umjetnicima pruža mogućnost da rastemo kroz ulogu. Naš je poziv misija, trebamo uvijek biti na raspolaganju, kolegijalni i hrabri u svim okolnostima, pa i nenadanim situacijama. Hvala svima na povjerenju i nadam se da će se publici svidjeti sve što im spremamo.

Prva je izvedba na programu večeras, 15. 4., pod dirigentskom palicom maestra Mikhaila Sinkevicha, a u glavnim će se ulogama predstaviti Martin Sušnik, Josipa Lončar, Božo Župić, Terezija Kusanović, Marko Lasić i Tea Požgaj, uz Orkestar i Zbor Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i plesače FA „Jedinstvo“.