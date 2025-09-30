Iz trgovačkih lanaca povlači se čak sedam slastica! Važno upozorenje: 'Ne konzumirajte ih'

Zbog štetnih kemikalija povlači se sedam prehrambenih proizvoda iz šest trgovačkih lanaca u Hrvatskoj.

Kako su izvijestili iz tvrtke New Bakery iz Donjeg Stupnika, provodi se opoziv određenih lotova proizvoda iz prodaje, zbog detektiranih povišenih vrijednosti pesticida klorpirifos-etil u brašnu dobavljača Mlin Katić, Slovenija.

Portal Danica ovih je dana izvijestio o tome da je u sedam vrsta slovenskog brašna pronađen štetan pesticid. Prodavalo se u Sloveniji, na tržištima Hrvatske, Austrije, Mađarske, Kosova i Nizozemske. Proizvođač je “Mlin Katić Mlinarstvo i trgovina doo, Leskovec kod Krškog”.

Slovenska uprava za hranu pozvala je potrošače da brašno nikako ne konzumiraju, već da ga bace ili vrate u dućan. Sad su se oglasili i iz tvrtke New Bakery: “Opoziv se provodi iz preventivnih razloga, temeljem službene obavijesti Državnog inspektorata RH, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita potrošača”.

Evo koji se sve proizvodi povlače

Tako se iz trgovačkog lanca Lidl povlači Baklava Confiserie Firenze 500g, i to sljedećih serija: LOT: 5167, Najbolje upotrijebiti do 04.10.2025. LOT: 5172, Najbolje upotrijebiti do 09.10.2025. LOT: 5178, Najbolje upotrijebiti do 15.10.2025. LOT: 5179, Najbolje upotrijebiti do 26.10.2025. LOT: 5186, Najbolje upotrijebiti do 23.10.2025. LOT: 5190, Najbolje upotrijebiti do 27.10.2025. LOT: 5199, Najbolje upotrijebiti do 15.11.2025. LOT: 5200, Najbolje upotrijebiti do 06.11.2025. LOT: 5213, Najbolje upotrijebiti do 19.11.2025. LOT: 5216, Najbolje upotrijebiti do 22.11.2025. LOT: 5218, Najbolje upotrijebiti do 24.11.2025. LOT: 5221, Najbolje upotrijebiti do 27.11.2025. LOT: 5226, Najbolje upotrijebiti do 02.12.2025. LOT: 5228, Najbolje upotrijebiti do 04.12.2025.

Povlači se i Domaća baklava Nubake pistacio 500g kupljena u trgovini Stanić doo, Kekelić. doo, Spar Hrvatska doo, NewMip doo, Konzum plus doo: LOT: 5179, Najbolje upotrijebiti do 26.10.2025. LOT: 5160, Najbolje upotrijebiti do 07.10.2025. OT: 5161, Najbolje upotrijebiti do 08.10.2025. LOT: 5172, Najbolje upotrijebiti do 19.10.2025. LOT: 5178, Najbolje upotrijebiti do 25.10.2025. LOT: 5186, Najbolje upotrijebiti do 02.11.2025. LOT: 5200, Najbolje upotrijebiti do 16.11.2025. LOT: 5207, Najbolje upotrijebiti do 23.11.2025. LOT: 5213, Najbolje upotrijebiti do 29.11.2025. LOT: 5216, Najbolje upotrijebiti do 02.12.2025. LOT: 5218, Najbolje upotrijebiti do 04.12.2025.

Domaća baklava Nubake orah 500g kupljena u trgovinama Stanić doo, Kekelić. doo, NewMip doo, Konzum plus doo: LOT: 5216, Najbolje upotrijebiti do 02.12.2025. LOT: 5161, Najbolje upotrijebiti do 08.10.2025. LOT: 5160, Najbolje upotrijebiti do 07.10.2025. LOT: 5161, Najbolje upotrijebiti do 09.10.2025. LOT: 5172, Najbolje upotrijebiti do 19.10.2025. LOT: 5178, Najbolje upotrijebiti do 25.10.2025. LOT: 5186, Najbolje upotrijebiti do 02.11.2025. LOT: 5200, Najbolje upotrijebiti do 16.11.2025. LOT: 5207, Najbolje upotrijebiti do 23.11.2025. LOT: 5213, Najbolje upotrijebiti do 29.11.2025. LOT: 5218, Najbolje upotrijebiti do 04.12.2025. LOT: 5230, Najbolje upotrijebiti do 16.12.2025.

Domaća baklava Nubake lješnjak&kakao 500g kupljena u trgovini Kekelić doo: LOT: 5161, Najbolje upotrijebiti do 08.10.2025.

Domaća baklava Layla 500g kupljena u trgovini Spar Hrvatska doo. LOT: 5171, Najbolje upotrijebiti do 18.10.2025. LOT: 5184, Najbolje upotrijebiti do 31.10.2025. LOT: 5200, Najbolje upotrijebiti do 16.11.2025. LOT: 5200, Najbolje upotrijebiti do 16.11.2025. LOT: 5216, Najbolje upotrijebiti do 02.12.2025. LOT: 5228, Najbolje upotrijebiti do 14.12.2025.

Filo snaps brusnica 80 g kupljena u trgovini Stanić doo; LOT: 5179, Najbolje upotrijebiti do 28.02.2026.

Filo snaps jabuka 80 g kupljena u trgovini Stanić doo; LOT: 5179, Najbolje upotrijebiti do 28.02.2026.

“Molimo sve potrošače koji posjeduju navedene proizvode da ih ne konzumiraju. Proizvodi se mogu vratiti na mjesto kupnje, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca, bez potrebe za predočenjem računa”, kažu u tvrtki New Bakery u ponedjeljak, piše Danica.hr.