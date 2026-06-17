Iz Splita se preselila u Dubrovnik pa pokrenula blog koji čita i dijaspora: "Dalmacija je moj stil života"

Teški je lokalpatriot, a Dalmacija joj je u prvom planu. U pisanju, u govoru, u stilu života. Prije četiri godine je diplomirala Talijanski i Hrvatski u Splitu. Po mami je porijeklom sa Visa, a čitav su je život zanimale knjige, čitanje i pisanje.

Već tri i pol godine na lokalnom odnosno modernom splitskom jeziku objavljuje na Instagramu, pseudonim joj je Respiro Mediteraneo i već ima nekoliko tisuća pratitelja koji guštaju u njenim izvještajima.

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Karla Mrčela piše Dnevnik iz Dalmacije u kojem dijeli autentične trenutke i ljepotu sporog života širećipozitivne vibracije. Osim predivnih fotografija sa "uhvaćenim" momentima galeba u letu, nekog dalmatinskog obroka, klape koja piva ili pak tiramola na kojem se suši roba Karla svojim pratiteljima prenosi ono što sama živi. Svaku fotografiju ili video prati zvuk Dalmacije bilo da je podloga Zdenko Runjić, Oliver Dragojević, Tereza Kesovija ili neki drugi dalmatinski glazbeni bardovi.

- S obzirom da sam shvatila kako mi format društvenih mreža nije dovoljan za izraziti ono što mi se mota po glavi u ožujku sam pokrenula blog. On nije toliko planski nastao. U njemu kreativno otpuštam ideje i misli. Za pokretanje bloga me najviše potakla nedavna selidba u Dubrovnik. Osjećala sam neku glupu nostalgiju prema Splitu i prema svemu tome. Imala sam strah od gubitka identiteta. Kako moga tako generalno grada i svih mojih sugrađana. I tako mi je pisanje postalo ispušni ventil. Čisto da malo misli posložim. Sve je krenulo na Instagramu i onda se "prelilo" na blog. Prije pokretanja bloga sam već imala publiku, ljude za koje sam znala da će me čitati.

Njeni pratitelji su uglavnom domaći ljudi i oni iz unutrašnjosti, no 30 posto njih su iz drugih zemalja, među njima i turisti koji su posjetili Hrvatsku, što i ne čudi s obzirom da Karla piše na engleskom jeziku. Prati je dosta dijaspore i ljudi koji se namjeravaju vratiti u domovinu. Najviše im se svidio Karlin autentični pristup koji nije trčanje za trendovima po društvenim mrežama već su to spontane priče.

Motiv za pisanje o pižolotu, dalmatinskoj materi, Bačvicama, suncu, moru, maslinovom ulju, spizi, dugom ispijanju kava i svemu ostalom bio joj je sve ono što je doživljavala u svojoj bližoj okolini, u svojoj obitelji, na ulici. Ona koristi momenat kada joj misao prođe kroz glavu, pa onda ideju elaborira dalje.

- Znači sve su to neka moja osobna iskustva, ništa nije inscenirano, izrežirano da bi prošlo bolje, da bi algoritmi to bolje cijenili, nego baš sam po tom pitanju iskrena i onda eto normalno kad živite taj neki život, čak malo onako stereotipno dalmatinski, onda vam dođu te teme. Evo recimo konkretno za dalmatinsku mater, baš je bio period blagdana, Uskrsa i vidjela sam koliko moja mater radi, koliko sprema i pazi da sve bude kako treba. I onda sam odlučila to opisati.

Kaže kako na blogu nije pisala o negativnim stvarima toliko koliko je na Instagramu, ali joj je u planu. Konkretno činjenice o party brodovima i pub crawl turama i kako se zbog nečijeg profita uništava grad. O problemu iseljavanja iz centra grada, iz Geta u kojem se sada uglavnom nalaze apartmani, suvenirnice, restorani. Grad je postao kulisa turistima. Zato provodi dosta slobodnog vremena u cetru jer kroz njega uroni u grad. Zapravo joj je šetanje po gradu najveća inspiracija.

Razmišlja o tome da uskoro krene sa intervjuiranjem prolaznika na ulici o svakodnevnim temama. Od pisanja ne zarađuje. Sve to radi iz čiste ljubavi prema Dalmaciji i svog gušta. Od svih dalmatinskih jela najviše voli pašticadu i rožadu koju smatra kraljicom slastica. Od dubrovačkih specijaliteta najviše voli šporke makarule koji se najčešće jedu za Sv. Vlaha i povodom drugih festi.