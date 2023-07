IZ SPLITA LANSIRAN NOVI RADIO "Inovativan radio u koji je ugrađeno više od 35 godina medijskog iskustva"

Na našoj radio sceni službeno je 1. srpnja započeo s emitiranjem programa Radio More. Na plovidbu morem glazbe krenuli su iz Splita i uputili poziv svima da zaplove s njima.

Kako kažu, Radio More je inovativan radio u koji je ugrađeno više od 35 godina medijskog iskustva.

Oslobođen je suvišnih elemenata, rasterećen svega nepotrebnog i tehnički prilagođen današnjici.

Ekipu Radio Mora vodi spoznaja da je detalj ono što čini razliku između prosječnosti i izvrsnosti, a emitiranje iz oblaka omogućava im maksimalnu kreativnost.

Program Radio Mora u cijelosti je podređen ugodnom slušanju, pomno je balansiran i pitak poput vrhunskog vina.

Inovativan radio prilagođen modernom nomadskom društvu

Radio More emitira program iz oblaka, u kojemu su smješteni glavni studio i fonoteka, povezani s mobilnim studijima „na zemlji“. Time je omogućena neograničena pokretljivost, odnosno emitiranje programa s bilo koje lokacije na svijetu.

Impresivna posada - Kapetan, Prvi časnik palube i Časnik stroja

Glavni urednik je Robert Barilla, jedan od osnivača Radio Brača, prvi urednik magazina Nautika i dugogodišnji direktor reklamne agencije Press Media. Dobitnik je prestižne nagrade Društva hrvatskih propagandista, Zlatnog zvona za radijsku produkciju.

Stručni suradnik je Marko Sapunar koji na Hrvatskom radiju uređuje drugi programa, a ujedno je i prvi direktor RTV centra Zadar.

Za glazbenu produkciju zadužen je Dado Marušić, glazbeni producent, aranžer i majstor tona te vlasnik tonskog studija Deva. Dobitnik je i najmanje 3 nagrade Porin.

Emitirat će se raznovrsna domaća i strana glazba

Programski naglasak stavljen je na biranu domaću i stranu glazbu, vrstom i dinamikom prilagođenu ritmu dana, tjedna i godine.

Radio More ne pripada radio stanicama koje neprestano ponavljaju manji broj pjesama, već posjedujemo respektabilnu fonoteku koju neprekidno unapređujemo i nadograđujemo.

Slogan - Radio koji pleše je opravdan - provjereno!

Za vrijeme pisanja članka Radio More, naravno svira u pozadini. Svakako to nije radio koji emitira "mainstream" glazbu. Izdvajam 3 pjesme u nizu, svaka drugog žanra koje su nas svakako izazvale da se promeškoljimo u ritmu:

The time is now - Moloko

Cocaine - DJ Vartan & Techcrasher Remix

Stumblin In - Dozi & Nianell

U pripremi su i aplikacije za Android i iPhone mobitele, koje će se moći besplatno preuzeti u Google Play-u i Apple Store-u.

Emitira li Radio More more dobre glazbe možete i sami provjeriti na web stranci: Radio More