Iz prodaje se povlači popularni suhomesnati proizvod

Povlači se polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, zbog utvrđene bakterije koja može izazvati ozbiljne probleme.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda: polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, LOT broja 20251016HR, upotrijebiti do 16.11.2025., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Proizvođač tlačenice je Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac. Listerija može uzrokovati pobačaj ili prerani porod u trudnica te zahvatiti svaki organ, čak i središnji živčani sustav (meningitis).