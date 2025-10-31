Close Menu

Iz prodaje se povlači popularni suhomesnati proizvod

Sadrži opasnu baketriju

Povlači se polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, zbog utvrđene bakterije koja može izazvati ozbiljne probleme.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda: polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, LOT broja 20251016HR, upotrijebiti do 16.11.2025., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Proizvođač tlačenice je Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac. Listerija može uzrokovati pobačaj ili prerani porod u trudnica te zahvatiti svaki organ, čak i središnji živčani sustav (meningitis).

