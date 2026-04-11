Iz poznatog trgovačkog lanca povlači se riba

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da je subjekt u poslovanju s hranom tvrtka METRO Cash & Carry Hrvatska, nakon zaprimljene obavijesti dobavljača NEDERLOF ITALIA SRL, opozvao s tržišta slijedeći proizvod: skuša (proizvodna serija 15626) radi utvrđene razine histamina iznad dozvoljenih granica.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom: https://www.metro-cc.hr/press/metro_skusa

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: NEDERLOF ITALIA SRL

Maloprodaja: METRO Cash & Carry Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima