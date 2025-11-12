Iz policijske postaje “ispario” novac i dokumenti pokojnika. Tko je kriv?

Zagrebačka policija provodi istragu zbog nestanka novca, osobnih dokumenata i drugih predmeta iz prostorija Policijske postaje Jastrebarsko. Nestali predmeti bili su privremeno pohranjeni nakon smrti dvoje građana te su trebali ostati na sigurnom do završetka ostavinskog postupka, priopćeno je iz policije.

O slučaju je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo. Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju kako se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti nestanka, uključujući i moguću odgovornost službenih osoba.

