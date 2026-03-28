Iz podruma kuće ukrao desetke tisuća eura, novac 'oprao' kupnjom vozila

Krčka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela krađa i pranje novca.

Riječ je o osumnjičeniku za kojega je istraživanjem utvrđeno da je između mjeseca siječnja i ožujka ove godine na području Malinske iskoristio nepažnju vlasnika obiteljske kuće i ušao u podrum u suterenu kuće, iz kojega je otuđio više desetaka tisuća eura u vlasništvu 58-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

K tome je otkriveno kako je u cilju prikrivanja nezakonitog porijekla novca kupio dva vozila od kojih je jedno teretno, a tijekom ispitivanja je policiji predao sedam tisuća eura.

Protiv osumnjičenika je zbog osnovane sumnje u počinjenje spomenutih kaznenih djela podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

"Ovom prilikom podsjećamo građane kako čuvanje većeg novčanog iznosa u kućama ili stanovima nije najsigurnije mjesto, stoga savjetujemo da se gotovinski novac uvijek pohrani u financijskim institucijama ili u sefovima koji su namijenjeni za tu svrhu", poručuje policija.