Iz Kalifornije na Poljud: Hajdukov navijač nakon 20 godina opet na derbiju

Na Poljudu se danas igra veliki derbi Hajduk – Dinamo, a među navijačima koji su došli bodriti “bile” našao se i Mato Lasić. Vjerni hajdukovac stigao je iz Kalifornije, nedaleko od San Francisca, a korijene vuče iz Konavala. Na Poljudu nije bio punih 20 godina, a ovoga puta doveli su ga zet, sin i nećak.

Kaže kako se osjeća fenomenalno te vjeruje u pobjedu Hajduka. Najdraži igrač mu je Pukštas, a od svog Jurice za ovu je priliku dobio i novu Hajdukovu majicu.

