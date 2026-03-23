Iz INA-e poslali upozorenje i obrazložili zašto dolazi do nestašice goriva

Građani su požurili natočiti gorivo po nešto jeftinijim cijenama, iako naravno treba reći da ni sadašnje cijene nisu nešto jeftine, ali naravno svi žele prije ponoći natočiti gorivo jer, kao što smo čuli, prosječan tank dizela bi po novim cijenama trebao biti skuplji oko 9 eura.

Iz Ine su se oglasili, ne samo danas već nekoliko dana upozoravaju i govore kako je opskrba gorivom sigurna i zajamčena, međutim spominju te nestašice, odnosno upozoravaju građane da do nestašica dolazi isključivo zbog visoke potražnje.

To se najviše vidi na primjeru plavog dizela. Što je veća potražnja, što više ljudi dolazi u kupovinu i spremati nekakve zalihe, to je tog goriva manje na benzinskim postajama. Naravno, to treba reći za plavi dizel da ga mali distributeri niti ne prodaju s obzirom na to da im se trenutačno niti ne isplati, javlja Nova TV.