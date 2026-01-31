Iz HDZ-a o programu SDP-a: 'Njihova je Vlada iza sebe ostavila spaljenu zemlju'

HDZ je na društvenim mrežama oštro kritizirao novi program SDP-a, tvrdeći da se njihove najave ne podudaraju s praksom u sredinama gdje sudjeluju u vlasti. Kao primjer navode Zagreb, gdje gradska vlast, prema HDZ-u, provodi politiku visokih poreza, uključujući, kako tvrde, “najveći porez na plaće u Hrvatskoj”.

Spominju i Rijeku, gdje su, prema njihovim riječima, visoke porezne stope uvedene u vrijeme SDP-ove vlasti, nakon čega su izgubili izbore. Posebno su kritizirali SDP-ov odnos prema neradnoj nedjelji i cijenama osnovnih proizvoda.

HDZ dovodi u pitanje i SDP-ove najave industrijalizacije. U objavi zaključuju da je nova programska orijentacija SDP-a “radikalni zaokret ulijevo”, uz kritiku ideoloških poruka s prosvjeda i etiketiranja političkih protivnika.

‘Uporno podržavaju Tomaševićev harač’

“Niži porezi? Pa u Zagrebu, skupa s Možemo!, uporno podržavaju Tomaševićev harač – najveći porez na plaće u Hrvatskoj! Donedavno su nabijali najviše stope poreza i u Rijeci, no potom su ondje izgubili vlast.

Skraćeni radni tjedan i socijalna osjetljivost? Pa SDP se žestoko suprotstavljao neradnoj nedjelji i ograničenju/sniženju cijena 100 proizvoda iz potrošačke košarice, strašeći narod da će zavladati ‘potpune nestašice’. Radili su za interese krupnog kapitala, a protiv hrvatskih građana!

Industrijalizacija? Pa njihova je Vlada RH, najgora u povijesti, iza sebe ostavila spaljenu zemlju, razoreno gospodarstvo i rejting Hrvatske u kreditnom smeću. A radnike sa srezanim plaćama i skresanim pravima!

Jedino što je vjerodostojno u novom programu SDP-a jest radikalni ‘okret ulijevo’. Gorljivo hvale marševe s parolom ‘Balkanska federacija bez država i nacija’, zabranjuju pjesme iz Domovinskog rata i svakog tko ne glasuje za ljevicu proglašavaju ‘fašistom'”, napisali su na Facebooku.

‘Vrijeme je da rad vrijedi više’

Podsjetimo, SDP je na subotnjoj Izvještajno-tematskoj konvenciji usvojio novi Statut i Programsku deklaraciju o razvoju Hrvatske pod sloganom “vrijeme je da rad vrijedi više”.

Novi model temelji se na ukidanju prekarijata, jačanju radničkih prava, postupnom skraćivanju radnog tjedna uz očuvanje plaća te pravednijem oporezivanju kapitala i imovine.

Naglasak je i na novoj industrijskoj politici usmjerenoj na proizvodnju visoke dodane vrijednosti, tehnologiju i regionalni razvoj. SDP poručuje da nudi “Hrvatsku koja stvara”, za razliku od, kako navode, sadašnje politike koja pogoduje rentijerskim interesima.

Iz SDP-a se zasad nisu oglasili o kritikama koje su stigle iz HDZ-a, piše Telegram.