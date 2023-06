Iz Hajduka objasnili zašto jedini nisu čestitali Vatrenima

Hrvatska se pobjedom protiv Nizozemske nakon produžetaka (4:2) plasirala u finale Lige nacija. Svladala je domaćina, a u borbi za prvi trofej u povijesti igrat će protiv boljeg iz polufinalnog dvoboja između Italije i Španjolske. Svi najveći svjetski mediji su pisali o uspjehu Dalićeve vrste.

Naravno, ona je glavna tema domaćih medija, ali i HNL klubova. Zanimljivo, devet od deset klubova čestitalo je Hrvatskoj na novom uspjehu. To su objavom na društvenim mrežama napravili Dinamo, Rudeš, Lokomotiva, Gorica, Rijeka, Istra, Slaven Belupo, Osijek i Varaždin. Jedini koji to nije napravio je Hajduk. On je umjesto toga objavio kako je vratar Karlo Sentić poslan na posudbu u mađarski Diosgyor.

"Običaj nam je čestitati na kraju natjecanja"

Podsjetimo, najbolji igrač Hajduka Marko Livaja odlučio je napustiti kamp reprezentacije par dana prije utakmice s Nizozemskom. To je napravio nakon incidenta na treningu na Rujevici. Tom prilikom navijači su ga vrijeđali na što se on verbalno sukobio s njima. Prema mišljenju većine Hajdukovih navijača, ni Savez ni izbornik nisu stali u obranu svojeg igrača koji se odlučio vratiti u Split.

Index je kontaktirao medijsku službu splitskog kluba iz koje su nam objasnili: "Običaj nam je čestitati na kraju natjecanja, kako u nogometu, tako i u bilo kojem drugom sportu. Isto smo učinili i nakon Svjetskog prvenstva u Kataru."