Iz Centra poručuju: "Gradonačelnik je pobjegao jer nije mogao odgovarati na pitanja o svom tzv Savjetu za urbanizam..."

"Kad gradonačelnik Splita Tomislav Šuta kaže kako 'preispituje' urbanističke planove, to znači da je lisica puštena u kokošinjac! A sa sjednice Gradskog vijeća je pobjegao da je bi morao odgovoriti na pitanja o svom tzv. 'Savjetu za urbanizam' u kojem sjede ljudi koji su prije 20 godina proveli jednu od najvećih urbanističkih prevara u povijesti Grada Splita, to su ljudi koji se zaista ne bi niti na koji način smjeli približiti ponovnom odlučivanju, ponovnom crtanju prostora i pravila građenja u Splitu. A ta najveća prevara je što se na Marjanu pojavilo skoro 300 tisuća kvadrata građevinskog područja", dinamično je pred okupljenim novinarima krenuo Igor Skoko, gradski vijećnik Centra, da bi potom riječ prepustio Srđanu Mariniću.

A koji je naglasio da je riječ ne samo o najljepšim, nego i najskupljim kvadratima u Hrvatskoj.

"Nakon te 2005. godine ovo su područja koja su postala građevinska: Bene, Kašuni, dio Prve vode, Zvončac, Sustipan, Ježinac, Kaštelet, sve je to osvanulo u građevinskom području! S Ne postoji pisani trag da je to netko tražio, a vi kad mijenjate Prostorni plan morate ponavljati javnu raspravu, i to i za mali prostor, recimo tisuću kvadrata...

Zašto kažemo da je to pogodovanje, jer se evo i danas prodaju dvije parcele na Marjanu u zaštićenom području kao građevinske! Imamo situaciju na Prvoj vodi koja se ponavlja, čim se promijenila vlast zahtjev za gradnju preko arhitekta Jurice Jelavića podnosi firma B2 Kapital nakon što je prije desetak godina to pokušavala firma u vlasništvu Željka Keruma i supruge", kazao je Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra.

Poentirala je Marijana Puljak kao saborska zastupnica i članica predsjedništva Centra.

"Mi nikad nećemo odustati od uvođenja reda umjesto nereda i od inzistiranja na tome da se ovaj proces nastavi. Mi smo, kao prošla gradska vlast, nakon 20 godina nereda po prvi put pokrenuli izmjene GUP-a i htjeli uvesti Split u novu urbanističku eru i reda i zakona", između ostalog je poručila Puljak.