Ivušić napustio reprezentaciju pet dana prije derbija Hajduka. Evo što se događa

Hrvatska je uspješno odradila i posljednje kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Velikim preokretom pobijedila je 3:2 na gostovanju u Crnoj Gori. Iako je nakon samo 17 minuta momčad Zlatka Dalića gubila 2:0, Ivan Perišić smanjio je zaostatak do poluvremena. U drugom poluvremenu za preokret su pogodili Kristijan Jakić i Nikola Vlašić.

Dalićevoj momčadi nedostajala je jedna zamjena. Na klupi za pričuve bio je samo jedan golman, Ivor Pandur. Zato što je Ivica Ivušić zbog ozljede napustio reprezentaciju i nije putovao u Crnu Goru. Ivušić se vratio u Split nakon što je osjetio bol u stidnoj kosti.

Ivušić je nezamjenjiv na Hajdukovom golu

To je zabrinulo navijače Hajduka jer njihov klub, vodeći u SuperSport HNL-u, u subotu igra jadranski derbi kod aktualnog prvaka Rijeke. Ivušić (30) je nezamjenjiv. Branio je u svih 13 kola SuperSport HNL-a, a osam puta sačuvao je mrežu netaknutom, po čemu je najuspješniji vratar lige. Najbliži njemu su Marko Malenica i Ivan Nevistić, koji su pet puta uspjeli zadržati nulu.

Index doznaje da Ivušića boli stidna kost, ali ne radi se ni o čemu alarmantnom. Takva bol kod nogometaša često je kronična, a ovaj raniji povratak Ivušića iz reprezentacije bio je više preventivan jer ionako nije trebao braniti u Crnoj Gori. Podvrgao se pretragama koje nisu pokazale ništa ozbiljno, obavit će terapije u sljedećih nekoliko dana i trebao bi biti spreman braniti na Rujevici.