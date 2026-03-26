Ivoševićev prijedlog: Zabrana točenja alkohola nakon ponoći u noćnim klubovima u splitskoj gradskoj jezgri? Što o tome misli nekolicina gradskih vijećnika? "Jedino mu nije pala na pamet odluka o stanovima"

U Splitu je predstavljen nacrt izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, kojim se predlaže ograničenje točenja alkohola u noćnim satima unutar stare gradske jezgre. Prijedlog je upućen predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću, a potpisuje ga gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Što se točno predlaže?

Ključna novost je uvođenje novog članka 6.a, prema kojem bi se u ugostiteljskim objektima iz skupine barova, koji ispunjavaju uvjete za noćni rad, zabranilo usluživanje alkoholnih pića u staroj gradskoj jezgri.

Prema prijedlogu, zabrana bi vrijedila od ponoći do 6 sati ujutro, dok bi petkom, subotom i uoči blagdana točenje alkohola bilo dopušteno do 1 sat. U razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada vrijedio bi stroži režim, uz iznimke za pojedine lokacije poput Trumbićeve obale, Trga dr. Franje Tuđmana, Trga Republike, Obale hrvatskog narodnog preporoda i Obale Lazareta.

Ako odluka bude usvojena, na snagu bi stupila osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Splita.

Novi pokušaj nakon presude suda

U obrazloženju se podsjeća da je Gradsko vijeće još 15. srpnja 2024. pokušalo uvesti red u gradskoj jezgri ograničavanjem rada noćnih klubova, ali je tu odluku ukinuo Visoki upravni sud jer je ocijenjeno da su prekoračene ovlasti Grada.

Zato se sada predlaže drukčiji model. Umjesto izravnog ograničavanja radnog vremena klubova, pokušava se zakonski intervenirati kroz zabranu točenja alkohola u određenom dijelu noći.

Ivošević: "Problem su noćni klubovi, a ne zaštitari"

Bojan Ivošević poručio je da glavni problem u staroj gradskoj jezgri nisu zaštitarske tvrtke, nego noćni klubovi i posljedice noćne konzumacije alkohola. Tvrdi da upravo alkohol u kasnim satima dovodi do narušavanja javnog reda i mira, buke, nereda i loše kvalitete života stanovnika centra.

Naglasio je i da se predložena mjera odnosi samo na vrlo mali dio grada, odnosno na, kako kaže, "tri promila Splita", te smatra da je riječ o ciljanoj, a ne širokoj zabrani.

Prijedlog sada ulazi u proceduru javnog savjetovanja, tijekom koje će se razmatrati primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti. Nakon toga trebao bi se definirati konačni obuhvat i konačan tekst odluke prije nego što se nađe pred Gradskim vijećem.

Prijedlog koji bi mogao otvoriti velike rasprave i podijeliti javnost već je izazvao prve političke reakcije u Splitu. Tema bi, po svemu sudeći, mogla izazvati polemike među građanima, ugostiteljima, stanarima stare gradske jezgre, ali i među političkim opcijama te gradskim vijećnicima.

Kako bismo doznali što o svemu misle u splitskom Gradskom vijeću, kontaktirali smo nekoliko vijećnika i zatražili njihove komentare.

Klub vijećnika koji čine SDP, njihov vijećnik Danijel Kukoč, Jakov Prkić iz Direkta te Marinko Biškić iz Možemo! zasad ne žele javno istupati o toj temi. Poručili su kako u ovom trenutku neće davati komentare te da će svoj stav iznijeti tek ako prijedlog dođe na raspravu pred Gradsko vijeće.

S druge strane, iz HGS-a Željka Keruma stigle su oštre poruke upućene bivšem dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću.

"Da su građani Splita željeli slušati i dalje prijedloge Ivoševića, tada bi on opet bio zamjenik. A nije. Odbacili su njega i njegovu retoriku. Međutim, Ivošević se nikako ne može pomiriti s činjenicom da više nije važan pa iskače sa svih portala s raznoraznim nebulozama. On je izgleda sam sebi i dalje nezamjenjiv. Ali samo sebi. Tako mlad čovjek, nigdje ne radi, bavulja okolo s raznoraznim idejama i inicijativama. Baš šteta", izjavila nam je Lidija Bekavac.

Kratak komentar dao je i Igor Stanišić (HGS), predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita.

"Bojan Ivošević objavljuje po pet statusa dnevno, a mediji prenose sve što on kaže ili napiše. O svemu ima mišljenje osim o svom kolegi Kuzmaniću i njegovom pogodovanju škveru. Imao je svoju priliku. Jedina odluka koja mu nije pala je ona o kadrovskim stanovima jer su se tu dobro koncentrirali. Ne želim ga komentirati. Građani su mu pokazali palac dolje", poručio je Stanišić.

Za razliku od vijećnika HGS-a, Igor Skoko iz stranke Centar podržao je prijedlog, istaknuvši kako je riječ o pokušaju zaštite reda i mira u središtu grada.

"S obzirom na to da je ministar Glavina omogućio klubovima u centru grada da rade mimo gradske odluke o radnom vremenu, odnosno do 6 ujutro, ovaj prijedlog je način da se osigura red i miran san stanovnicima centra. Velika većina građana želi da u centru Splita bude mir i red te da ne gledamo ružne scene kao prošlih sezona. Ovo je način da to osiguramo. Odluka se odnosi na samo tri ugostiteljska objekta koja su generator nereda. Nadam se da će Tomislav Šuta i HDZ podržati ovaj prijedlog, a ne kao ministar Glavina pogodovati maloj skupini ugostitelja nauštrb građana Splita", rekao je Skoko za Dalmaciju Danas.

Odgovore još nekoliko gradskih vijećnika tek očekujemo, a upit je poslan i Gradu Splitu. Po primitku ćemo sve objaviti...

