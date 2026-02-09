Ivošević žestoko napao HDZ: "To je monstruozna politička odluka"

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević na društvenim je mrežama oštro kritizirao HDZ i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, optuživši ih za diskriminaciju osoba s invaliditetom i loše upravljanje socijalnim naknadama.

U objavi je naveo kako „HDZ nastavlja prezentirati svoje morbidne politike prema osobama s invaliditetom u punom sjaju“, referirajući se na sudske odluke vezane uz Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku.

Osvrćući se na odluku Ustavnog suda, Ivošević tvrdi da su „HDZ-ovci diskriminirali ni manje ni više nego djecu s invaliditetom i osobe s najtežim oblicima invaliditeta“, dodajući kako su „baš na njima odlučili štedjeti suprotno Ustavu RH“.

Posebno je istaknuo presudu Upravnog suda u Zagrebu, koju je opisao kao još teži slučaj. „Već je poznata priča da zahvaljujući sporosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i ministra Marina Piletića mnoge osobe s invaliditetom, koje su imale pravo na inkluzivni dodatak i zatražile ga, nisu ga dočekale“, napisao je.

Podsjetio je i na ranije objavljene podatke prema kojima je „više od 15.000 osoba s invaliditetom umrlo bez da je dočekalo inkluzivni dodatak“.

Ivošević navodi kako su obitelji preminulih ostale bez isplate naknade jer predmeti nisu riješeni na vrijeme. „Oni koji su imali pravo na tu naknadu, a nisu je primali isključivo jer Piletić i njegovo ministarstvo nisu mjesecima predmete rješavali već bi ljudi umrli čekajući, ostali su bez nje i posthumno“, poručio je.

Dodao je kako je, umjesto isprike, obiteljima poručeno „vidimo se na sudu“, ocijenivši da „to nije administrativni zastoj uslijed puno posla, to je monstruozna politička odluka koja pokazuje svu morbidnost HDZ-a“.

Objava je izazvala reakcije na društvenim mrežama, a pitanja vezana uz inkluzivni dodatak i dalje su tema političkih rasprava.