Ivošević upozorava: Komercijalizacija prijeti Matejuški

Prema njegovim riječima, novi uređaji na šetnici narušili bi identitet jednog od simbola Splita
Bojan Ivošević

Gradski i županijski vijećnik Bojan Ivošević oglasio se putem društvenih mreža uoči 5. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj će se, kako navodi, pod točkom 25. raspravljati o davanju koncesije za Matejušku.

Prema njegovim riječima, predložena koncesija uključuje određene preinake u odnosu na dosadašnje korištenje tog prostora. Istaknuo je kako je Grad Split dao suglasnost da se na šetnicu postave ledomat te uređaj za naplatu fotografiranja turista, što smatra neprihvatljivim s obzirom na činjenicu da je Matejuška dio kulturno-povijesne cjeline pod UNESCO-vom zaštitom.

Ivošević je poručio kako je, nakon uređenja centra grada, neshvatljivo da se razmatraju dodatni komercijalni sadržaji na prostoru koji ima iznimnu povijesnu i simboličku vrijednost za građane Splita. Posebno je kritizirao, kako navodi, praksu postavljanja kioska i sličnih sadržaja duž šetnica, što po njegovu mišljenju narušava vizuru grada i njegovu „razglednicu“.

U objavi je izrazio nadu da će se na sjednici uvažiti apel da se Matejuška sačuva onakvom kakva je bila do sada, bez dodatnih komercijalnih zahvata.

 

