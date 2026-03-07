Ivošević "udario" po Opari: "Danas je preuzeo ulogu glavnog političkog klauna ovog putujućeg vertikalnog cirkusa"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na Facebooku. Na meti mu je bio bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Evo što je poručio.

Danas smo ponovo imali u gradu putujući vertikalni cirkus koji je još jednom došao građanima objasniti zašto je jako bitno da biraju HDZ.

Danas je ulogu glavnog političkog klauna ovog putujućeg vertikalnog cirkusa preuzeo bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Ničim izazvan osjetio je potrebu preuzeti zasluge za ideju mosta Split - Kaštela kojeg je Milorad Družeić još 1944. godine ucrtao u Regulacijoni plan grada Splita.

"Tu viziju sam predstavio u mojoj kampanji 2017. godine, koju je Vlada RH na prevažnoj sjednici u Splitu, 4. svibnja 2018. godine, ovo prometno dostignuće, uvrstila u popis strateških projekata', poručuje Krstulović Opara."

Samo je zaboravio napomenuti da je on 2017. godine predviđao (imao viziju) da će HDZ most napraviti do 2025. godine, ali pogodio je jedino da će HDZ tih osam godina biti na vlasti, a napravili su malo, gotovo ništa. U tih osam godina uspjeli su provesti samo projektni natječaj čime su definirali kako bi most trebao izgledati u budućnosti i ništa više. Nema tu ni projektne dokumentacije, nema ni građevinskih dozvola, ni pristupnih cesta, ni rješenih imovinsko pravnih odnosa, a kamoli da ima osiguranih sredstava za njegovu realizaciju.

Sve što su u ovih osam godina napravili je drvili o tome kako je ideja još iz doba NOB-a koju je ucrtao Milorad Družeić njihova. Čestitam gospodo kasnite za vašom izvornom partijom 77 godina, ali je bar i dalje kao pravi pioniri slijedite.

Ali to nije bilo dovoljno našem putujućem vertikalnom cirkusu pa je današnji glavni politički klaun dodatno izvalio:

"Unatoč nemaru prethodnika, moj nasljednik, gradonačelnik Šuta je uz snažnu potporu direktora Hrvatskih cesta, našeg Ivice Budimira, danas javnosti predstavio iznimno vrijedno rješenje Mosta Svetoga Dujma kojeg su sačinili ing. Marjan Pipenbaher, autor Pelješkog mosta i renomirani arhitektonski studio 3LHD."

Koliko bahat i ograničen treba biti za nešto ovako izvaliti kada je javno dostupna informacija da su Hrvatske ceste pokrenule ovaj natječaj 26.05.2025. godine. Znate li tko je tad bio gradonačelnik? Ivica Puljak. Toliko o stopiranju.

Uopće aludirati da je jedan oporbeni gradonačelnik odgovoran za nerad i nemar Hrvatskih cesta koje otkad je projekt 2018. godine proglašen strateškim projektom pa do ovog natječaja raspisanog u svibnju 2025. godine nisu napravile gotovo ništa je nakaradno na toliko razina.

Ali zato treba iskoristiti priliku i podsjetiti da jedina politička opcija koja je aktivno opstruirala strateške projekte Republike Hrvatske vezane uz prometnu infrastrukturu je HDZ u Kaštelima radi kojeg se projekt željezničke pruga od zračne luke do trajektne luke doslovno nije pomaknuo s mjesta.

Sjetite se toga kad zapnete u gužvi prema Splitu ovog ljeta. Osam godina ničega. HDZ zna.