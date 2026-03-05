Ivošević stao uz Krovinovića: "Nema te osobe koju ova sredina neće samljeti i odbaciti"

Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama nakon poraza Hajduka od Rijeke u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, osvrnuvši se na atmosferu koja, kako smatra, često vlada oko kluba nakon loših rezultata.

Ivošević u objavi navodi da je jedan od razloga dugogodišnjih neuspjeha Hajduka i sredina u kojoj klub djeluje. Prema njegovu mišljenju, dok je u trenucima pobjeda euforična i energična, u porazima zna postati izrazito destruktivna.

Ističe kako su kroz godine kritike bile usmjerene prema gotovo svim ljudima u klubu – od predsjednika i nadzornih odbora do sportskih direktora, trenera i igrača.

„Nema te osobe u klubu, upravi ili na terenu kojeg ova sredina pa nekad i sam klub neće samljeti i odbaciti kao zadnje smeće“, napisao je Ivošević.

U objavi se osvrnuo i na veznjaka Hajduka Filipa Krovinovića, koji se posljednjih dana našao na meti dijela navijača nakon dramatičnog poraza od Rijeke.

Ivošević podsjeća da se Krovinović učlanio u Hajduk još 2018. godine dok je bio igrač Benfice, odnosno tri godine prije nego što je potpisao za splitski klub.

„To znači da Krovinović svaku pobjedu i svaki poraz proživljava isto kao i mi. Kao navijač“, naveo je.

Dodaje kako mu je drago vidjeti na terenu igrače koji igraju za klub za koji navijaju, ističući da takav odnos prema klubu donosi dodatnu motivaciju.

Na kraju objave poručio je kako vjeruje da će momčad u sljedećoj utakmici dati sve od sebe.

„Drago mi je vidit na terenu igrače koji igraju za klub za koji navijaju. I znam da će poginit ako treba u nedjelju. Ajmo Bijeli!“, zaključio je.