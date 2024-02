IVOŠEVIĆ SATIMA SJEDI NA TRAVI ISPRED SPLITSKE GRADSKE UPRAVE Puljkov zamjenik razgovara s gospođom koja je privukla veliku medijsku pozornost: O čemu diskutiraju i što se događa?

Borba Vanje Šimleše počela je prije više od trideset godina, kada je kada je rješenjem o eksproprijaciji srušena zgrada sa sedam stanova u korist izgradnje zgrade Muslimanke u Ulici Domovinskog rata. Danas, Vanja je svoju borbu nakon godina sudova i molbi dovela direktno pred zgradu Banovine, gdje se lancima vezala za jednu od palmi.

"Imala sam vlastiti stan, 1/1, u privatnoj kući. Grad Split je rušio tu kuću da bi dao tri zadruge, srušila se naša kuća da bi se izgradila Muslimanka. Meni je za moje vlasništvo dat stan na plaćanje mjesečne stanarine. To sam dobila za svoje vlasništvo", objašnjava nam Vanja.

Kaže, išla je po sudovima, no uzalud.

"Grad Split toliko je lagao, toliko je muljao, da su nas svi sudovi odbili i da sam ja sve izgubila. Ja sam rekla i napisala sucima da ni ludi iz ludnice ne bi svoj vlastiti stan dali za stan s podstanarstvom. Tko bi to učinio? Nitko! Prema tome, sve sam vam s tim rekla", kaže.

"Spremna sam ostati do smrti"

Pred splitskom gradskom upravom je jutros od 7 sati, i kaže spremna je ostati do kraja.

"Stvarno se neću maknuti. Ovdje su mi lijekovi, tablete protiv tlaka, imam vodu. Spremna sam do smrti ostati, pa neka me bace u more", kaže.

"Nisam ništa ni zaslužila. Pošten si, vrijedan si, nisi krao ni lagao. Čovjek je ogorčen kad tako živi, a vidi samo da je okolo laž i prevara" dodaje.

Kaže da je Grad Split upoznat sa situacijom.

"Uhvatila sam Puljka u Ulici Braće Santini, i on me uputio na gospođu Đerek. Ja sam poslala pismo, koje je došlo kod gospođe Igorke Bonačić. Ja sam ju kontaktirala telefonom i ovim riječima mi je rekla: 'Gospođo, ja vidim da ste vi puno oštećeni, ali ne možete ništa'", kazala nam je Vanja.

Odgovor Grada

Poslali smo upit Gradu Splitu, te odgovor prenosimo u cijelosti:

"Obitelj Šimleša je 1989. godine u svrhu izgradnje stambeno-poslovne zgrade „Muslimanka“ deposedirano zemljište i stan površine 36,13 m2 te im je temeljem Djelomičnog sporazuma o naknadi od 11.7.1991.g. dodijeljen na trajno korištenje stan površine 69,82 m2.

Obitelj Šimleša je osim dodijeljenog zamjenskog stana potraživala i novčanu naknadu za oduzete nekretnine, ali je njihov zahtjev pravomoćno odbijen od svih nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj (Općinski sud, Županijski sud, Upravni sud, Ministarstvo pravosuđa, Županijski sud, Vrhovni sud i Ustavni sud) pa Grad nema nikakve osnove za isplatu naknade.

Supružnici Ante i Vanja Šimleša su i 4. srpnja 2014. godine prosvjedovali pred „Banovinom“ i primljeni su od strane djelatnika Grada te su upoznati sa činjenicom da Grad nema osnove da udovolji njihovom zahtjevu za isplatu naknade, a koji stav im je ponovljen i u dopisu od 10. veljače 2023. godine.

Otkupili su stanarsko pravo 1995. godine, dakle ne radi se o stanu s mjesečnom stanarinom. Stajalište Vrhovnog suda RH je da je obitelj Šimleša namirena dobivanjem zamjenskog stana kojeg su otkupili, jer se radi o stanu daleko veće kvadrature i kvalitete od oduzete nekretnine", poručuju iz Grada.

Ivošević satima sjedi s njom ispred Gradske uprave

No kako smo naknadno doznali, satima je s gospođom Vanjom Šimlešom ispred splitske Gradske uprave sjedio Bojan Ivošević, dogradonačelnik Grada Splita. Nije poznato što su razgovarali, a iz fotografija koje posjeduje Dalmacija Danas vidi se da zamjenik poteštata Puljka sjedi na travi ispred gospođe. Oko njih su se povremeno skupljali ljudi te su promatrali što radi i što komuniciraju.

Saznali smo da je Ivošević satima bio s njom, a viđen je kod gospođe i oko 18 sati. Pogledajte FOTOGRAFIJE.

