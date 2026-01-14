Ivošević prozvao Šutu zbog šutnje o skloništu u Šibeniku: "Pokazao je kako se ne radi"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević kritizirao je gradonačelnika Tomislava Šutu zbog izostanka reakcije na informacije koje su dospjele u javnost o radu tvrtke As-Eko, s kojom Grad Split ima sklopljen ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja. U objavi ističe sumnje u političku pozadinu šutnje gradske vlasti te poručuje kako bi Grad, u slučaju utvrđenih nepravilnosti, trebao raskinuti ugovor i onemogućiti toj tvrtki daljnje sudjelovanje u javnim nabavama.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Što se tiče tvrtke As-Eko koja drži sklonište u Šibeniku i s kojom Grad Split ima ugovor sklopljen na temelju javne nabave za zbrinjavanje napuštenih životinja, nakon informacija koje su dospjele u javnost nismo vidjeli reakciju gradonačelnika Tomislava Šute.

Vjerujem da je razlog šutnje činjenica da je vlasnik tvrtke rado viđen na HDZovim skupovima i događanjima.

Na njegovom mjestu po navedenim saznanjima inzistirali bi da Državni inspektorat bez odgode obavi nadzor i utvrdi propuste nakon čega bi Grad Split utvrdio profesionalni propust i raskinuo ugovor čime bi ta tvrtka bila onemogućena javljati se na javne nabave Grada Splita u novom postupku.

Podsjetit ću da navedena nabava ne bi bila ni potrebna da je Tomislav Šuta odradio svoj posao na čelu županijskog povjerenstva za izgradnju azila kojeg je obećao prije dvije godine uz poruku da će nam pokazati kako se radi.

Dvije godine nakon pokazao je kako se (ne)radi kao i kad je bio direktor Lećevice zbog čega Splitu prijeti problem s odlaganjem otpada.

P.s. kada se dogodio slučaj psihijatra sa 67 pasa gospoda is As-Eka nisu bila dostupna gradu Splitu."