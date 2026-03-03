Ivošević prozvao Šutu i Keruma: "Pred očima cijele javnosti odvija se politička trgovina u njihovoj režiji"

Gradski vijećnici Grada Splita Bojan Ivošević i Igor Skoko održali su konferenciju za medije na kojoj su prozvali gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrde, političke trgovine i spornih imenovanja u Javnoj ustanovi Športski objekti.

Podsjetili su kako je, prema njihovim riječima, još prije nekoliko mjeseci bilo "proročanski" jasno da će za ravnateljicu biti izabrana Miranda Ivanišević-Dvornik, što se na koncu i dogodilo.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u prosincu, istaknuli su, postavili su pitanje gradonačelniku zna li da će za zamjenika ravnateljice biti imenovan Tomislav Borozan.

"Gradonačelnik se pravio da o tome ništa ne zna, iako je već tada bilo jasno da se zbog tog imenovanja mijenjala sistematizacija radnih mjesta. Promjena je bila samo jedna – ona koja je omogućila da Borozan postane zamjenik, jer po starim uvjetima nije ispunjavao kriterije", kazao je Skoko.

"Također, radi se o čovjeku koji je na sudu osuđen za gospodarski kriminal. Doduše, nepravomoćno zasad, ali takav čovjek ne bi svejedno trebao biti na toj poziciji. Ono što se događa pred očima cijele javnosti politička je trgovina u režiji Keruma i Tomislava Šute", rekao je Ivošević.

Ivošević i Skoko prozvali su DORH i USKOK da reagiraju.

"Otvoreno pitam DORH i USKOK misle li da smo nas dvojica vidoviti ili će dopustiti da im se Kerum i Tomislav Šuta ovakvom političkom trgovinom rugaju te da trguju pozicijama i javnim dobrom u gradu Splitu. Pozivam i DORH i USKOK da reagiraju jer, ako nisu ažurni, ni Bojan ni ja nismo vidoviti ljudi.

Pa da nastavimo u proročanskom tonu. Sigurno se ne radi o zlouporabi položaja i ovlasti ni o trgovini utjecajem, kako mi optužujemo Tomislava Šutu i Željka Keruma, a DORH i USKOK spavaju. Mi ćemo sada iskoristiti svoje "proročanske moći" i predvidjeti da se upravo donosi nova sistematizacija radnih mjesta Javne ustanove Športski objekti", rekao je za medije Ivošević.

"Predlažem da se USKOK nastavi baviti obnovama kazališnih stanova u Varaždinu i sličnim „krucijalnim“ stvarima za javni interes, jer ovdje u Splitu očito nemaju ništa za istražiti ni ikoga za pritvoriti, pa neka omoguće još 15 godina trgovine utjecajem dok su cijele obitelji na teret poreznih obveznika grada Splita", kazao je u svojem prepoznatljivom tonu Ivošević.

"Ako nismo vidoviti, onda je jasno da su se dogovori odvijali unaprijed. Pozivamo nadležne institucije da ispitaju postoji li zlouporaba položaja i ovlasti ili trgovina utjecajem", dodao je.

Trenutnog gradonačelnika Splita Tomislava Šutu opisao je kao 'prokurista Kerumovih odluka'.

"Je li to politika Tomislava Šute — da ljudi koji su kazneno osuđivani, bilo nepravomoćno ili pravomoćno, mogu obnašati visoke pozicije u javnoj ustanovi? Možda je vrijeme da na to sam odgovori", kazao je Ivošević.

Vijećnici su ustvrdili i kako se priprema nova sistematizacija radnih mjesta, u kojoj bi se trebalo pojaviti radno mjesto pomoćnika zamjenika ravnatelja, a na tu poziciju bi, kako tvrde, trebao biti imenovan brat Jure Šundova. Šundov je 2015. pravomoćno osuđen zbog događaja iz 2012., kada je kao policijski službenik odavao informacije o kontrolama brzine, zbog čega je nečasno otpušten iz policije.

"Rehabilitacija briše pravne posljedice, ali politička i moralna odgovornost ostaje. Smatramo neprihvatljivim da osoba s takvom presudom sudjeluje u pregovorima o najmu gradskih dvorana i organizaciji velikih događanja", dodao je Ivošević. Dodao je da je posebno problematična činjenica da bi takva osoba mogla biti uključena u pregovore s poslovnim subjektima oko najma Š.C. Gripe.

Gradonačelnika su optužili da snosi političku odgovornost za imenovanja jer je on imenovao Upravno vijeće koje donosi odluke o sistematizaciji.

"Ovo nije pitanje osobne sramote pojedinaca, nego političke odgovornosti gradonačelnika. Ako se radna mjesta koriste za osiguravanje većine u Gradskom vijeću, to je ozbiljan problem", poručili su, naglasivši kako se zakonom propisani natječaji ne smiju koristiti kao sredstvo političkog dogovaranja te su pozvali nadležne institucije da provjere sve okolnosti imenovanja.

Ivošević je kazao da je nedopustivo da osobe koje su bile kazneno osuđivane napreduju u javnoj ustanovi, dok se istodobno građanima šalje poruka da su takvi kriteriji prihvatljivi za obnašanje odgovornih funkcija.

"Građanima grada Splita mogu samo savjetovati da, kada se ubuduće javljaju na natječaj za zaposlenje u Javnoj ustanovi Športski objekti, možda prilože potvrdu o kažnjavanju. Jer, kako vidimo, u ovoj ustanovi napredujete isključivo ako ste kazneno osuđeni. Ako niste, čeka vas portirnica ili neki niže kvalificirani posao, dok su najozbiljniji i najsloženiji poslovi namijenjeni isključivo ljudima koji su kršili Kazneni zakon Republike Hrvatske", poručio je Ivošević.