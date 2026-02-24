Ivošević o Poljudu: "Šuta je stopirao radove i naručio studiju od stranačkog kolege"

Nakon što je HNK Hajduk objavio kako su stručne analize pokazale da se Gradski stadion Poljud ne može rekonstruirati te da je u stanju trajne sanacije, oglasio se bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Podsjetimo, iz Hajduka su poručili da je prof. emeritus Ante Mihanović na HDTV-u predstavio najnovija saznanja o stanju na stadionu te da “stručne analize pokazuju kako se Gradski stadion Poljud ne može rekonstruirati i da je u stanju trajne sanacije, što znači da ga svake godine treba dodatno sanirati”.

Na to se referirao Ivošević u objavi na društvenim mrežama:

“Prof. emeritus Ante Mihanović bio je dio struke koju smo slušali prilikom donošenja odluka o Poljudu u prošlom mandatu. Na temelju njegovih inputa je i donesena odluka o sanaciji Poljuda nakon čega je raspisana javna nabava u svibnju 2025. koju je Šuta u srpnju 2025. stopirao pa umjesto već debelo zahuktalih radova na Poljudu imamo krov kao švicarski sir.

Ukratko nakon što smo saslušali struku preostale su samo dvije opcije:

sanirati Poljud i izgraditi novi stadion na Brodarici rušiti Poljud (koji je kulturno dobro) i na njegovom mjestu izgraditi novi stadion, a za vrijeme radova Hajduk ne bi imao gdje igrati

U takvoj dilemi odluku je bilo lako donijeti i krenilo se sa sanacijom Poljuda i izmjenama GUP-a za Brodaricu uz pripremu natječaja za GP Poljud za dodatne terene za akademiju.

Sve tri radnje Tomislav Šuta je zaustavio i naručio studiju od stranačkog kolege. Što god tamo napisali po nalogu iz Zagreba neće nikoga uvjeriti da najracionalnija i najjeftinija opcija nije nužna sanacija Poljuda i novi stadion na Brodarici.

Sve drugo je dimna zavjesa koja će biti skuža kad pred izbore 2029. godine se konstatira da Tomislav Šuta za Hajduk nije napravio ništa. Ustvari, ne da nije napravio ništa već da je i zaustavio procese koje je njegov prethodnik pokrenuo. ‘Čestitam’ unaprijed.

P.s. ako im skuža za Brodaricu bude neki možebitni povrat u budućnosti podsjetit ću da to nije nikakva prepreka, jer da je ne bi se danas gradile garaže na Sućidru i Ravnim njivama.”

Rasprava o budućnosti Poljuda i mogućoj izgradnji novog stadiona na Brodarici tako se ponovno našla u fokusu javnosti, a ostaje za vidjeti hoće li se o svemu uskoro oglasiti i aktualna gradska vlast.



