Ivošević: Nisam autor anonimne prijave USKOK-u protiv Tomislava Šute

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na svojoj Facebook stranici vezano uz anonimnu prijavu podnesenu USKOK-u protiv splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, poručivši kako nije njezin autor.

„Čisto da ne bude dileme, nisam autor anonimne prijave USKOK-u protiv Tomislava Šute. O toj raboti sam javno, imenom i prezimenom, progovorio još 17. listopada 2025. godine, kao i o dokazima koji pokazuju namjeru dotičnog da pogoduje pojedincima“, naveo je Ivošević u objavi.

Dodao je kako se nada da je USKOK i prije zaprimanja ove prijave pokrenuo izvide na temelju njegove ranije tiskovne konferencije, istaknuvši da bi u suprotnom to bio ozbiljniji problem od, kako tvrdi, milijun eura štete nanesene gradskom proračunu.