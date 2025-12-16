Ivošević i Piplica u raspravi na GV-u Grada Splita: "Vi ste letak dijelili, gdje ste davali rič da nećete zgradu"

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, dosad najvažnijoj za gradonačelnika Tomislava Šutu (HDZ), došlo je do žestokog verbalnog sukoba između nezavisnog vijećnika Bojana Ivoševića s liste Centra i HDZ-ova vijećnika Tonija Piplice.

Iskra je planirana izgradnja stanova za priuštivo stanovanje na Mejašima. Ivošević je prozvao Piplicu zbog promjene stava, tvrdeći da mu projekt danas ne smeta, iako mu je u vrijeme kad je Ivica Puljak bio gradonačelnik smetao.

"Vi ste letak dijelili, gdje ste davali rič da nećete zgradu. Imali ste priopćenje, nećemo zgradu. Budite karakter i recite da nema zgrade na Mejašima jer sam ja obećao to građanima. Možete ucijeniti gradonačelnika da se odustane od te zgrade, ali nećete, nemate kičmu ni integritet. Bili ste protiv zgrade, recite to", poručio je Ivošević.

Piplica mu je uzvratio kako se rasprava pokušava prebaciti na osobnu razinu te da se zanemaruje ono što, kako kaže, građanima donosi konkretan boljitak.

"Nama znači izgradnja cesta, ne znam zašto mene vrijeđate zbog toga", odgovorio je Piplica.