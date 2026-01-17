Ivošević: "HDZ će snositi političku odgovornost, a račune će platiti građani"

Bivši dogradonačelnik Splita, a danas vijećnik u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Gradu Splitu s liste stranke Centar, Bojan Ivošević, upozorio je da bi u Splitsko-dalmatinskoj županiji uskoro mogao nastati "veliki problem s otpadom" koji pripisuje, kako navodi, višegodišnjem neradu županijske vlasti.

U objavi ističe da su "Boban, Šuta i ekipa" koja, prema njegovim riječima, "35 godina drma županijom", po pitanju otpada "napravili gotovo ništa" te da su gradove i općine doveli "pred zid".

Traži subvenciju od 50 posto za gradove i općine

Ivošević smatra da bi, kada problem eskalira, minimum koji bi Županija trebala učiniti bio subvencionirati 50 posto troška koji će tada nastati gradovima i općinama.

Argumentira da se radi o trošku "koji ne bi postojao" da su, kako tvrdi, županijske strukture "radile svoj posao svih ovih godina".

"Glavni razlog je populizam"

Kao glavni uzrok najavljenih problema Ivošević navodi populizam, za koji smatra da je često neopravdano zapostavljen u raspravama o tome što koči zemlju. Uspoređuje ga s korupcijom, ističući da korupcija, prema njegovim riječima, "otima javni novac", smanjuje investicijski potencijal i nadu mladih, a "nekad čak i doslovno ubija".

Populizam, dodaje, čak i kad ima dovoljno sredstava, donosi loše odluke koje su dugoročno štetne za društvo, ali idu u prilog vladajućima uoči izbora jer je "bitnija fotelja nego ispravna odluka".

Lećevica "na 50 posto", ostatak kao dodatni trošak

U objavi se osvrnuo i na pitanje izbora centra za gospodarenje otpadom, tvrdeći da je Županija, unatoč brojnim posjetama HDZ-ovaca Austriji i njezinim energanama, odlučila ići na CGO Lećevica koja bi, kako navodi, trebala primati samo 50 posto otpada.

Ivošević smatra da je "bilo lakše prodati građanima lošu ideju Lećevice nego umiriti ljude na temu energane". Upozorava da bi se, prema tom scenariju, u budućnosti moglo dogoditi da Lećevica bude "programirana na 50 posto" otpada koji gradovi i općine proizvode, dok bi se preostalih 50 posto trebalo reciklirati, što je, ističe, "u pravilu dodatni trošak".

Dodaje i da će, dok se ne dosegne 50 posto reciklaže, gradovi i općine s viškom miješanog komunalnog otpada (MKO) "morati snalaziti po odlagalištima diljem Hrvatske", što ponovno vidi kao dodatni financijski udar.

"Priprema se teren za prebacivanje krivnje na građane"

Na kraju objave, Ivošević se osvrnuo na nedavni događaj u Splitu, navodeći da je bilo "predivno" vidjeti "cijelu vertikalu vlasti" zajedno s, kako ih naziva, krivcima za postojeće stanje – ali bez preuzimanja odgovornosti.

Umjesto toga, tvrdi, "priprema se teren" za prebacivanje krivnje na građane uz poruku da "nisu dovoljno odvajali".