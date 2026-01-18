Ivica Tucak: "On za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat..."

Hrvatski izbornik Ivica Tucak u razgovoru za Sportal govorio je o odnosu hrvatske i srpske vaterpolske reprezentacije, finalu Olimpijskih igara u Parizu te sportskom rivalstvu koje, kako ističe, ne isključuje međusobno poštovanje i osobne odnose.

Tucak je odbacio tezu da je Hrvatska u olimpijsko finale protiv Srbije ušla kao favorit, naglašavajući iznimnu kvalitetu srpske momčadi. Posebno je istaknuo Dušana Mandića, za kojeg smatra da je već godinama najbolji igrač svijeta, kao i Nikolu Jakšića i Miloša Ćuka. Prema njegovim riječima, Srbija je u tom finalu zasluženo pobijedila jer je bila bolja momčad.

Otvoreno je priznao i da je hrvatska reprezentacija psihološki „izgorjela“, uključujući i njega samoga. Istaknuo je da je silna želja za olimpijskim zlatom možda bila prevelik teret te da u sportu ponekad presudi jedan loš dan, ali i potreba da se razumije zašto se poraz dogodio.

Posebno emotivan dio razgovora odnosio se na Tucakov odnos s dugogodišnjim rivalom i prijateljem Dejan Savićem. Govoreći o sportu kao prostoru koji treba spajati ljude, Tucak je naglasio da nacionalnost ne bi smjela biti prepreka ljudskim i sportskim odnosima, rekavši:

"Dejan Savić za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat. On je za mene gospodin sportaš, prijatelj, drug, ljudska gromada.“

Dodao je kako među sportašima mora postojati međusobno poštovanje, bez obzira na rivalstvo, te da veličina dolazi do izražaja i u pobjedi i u porazu. Iako će, kako kaže, uvijek učiniti sve da pobijedi protivnika, prijateljstva i poštovanje ostaju trajne vrijednosti.

Na kraju razgovora Tucak nije skrivao želju da Hrvatska ponovno dođe do borbe za medalje, pa i eventualnog finala protiv Srbije, ali je naglasio da je prvi cilj izboriti završnicu turnira, a potom – neka pobijedi bolji.