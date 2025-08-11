Ivica Sikirić stiže u Trogir: Ne propustite koncert godine!

Turistička zajednica grada Trogira s ponosom najavljuje glazbenu večer za pamćenje!

U veličanstvenom ambijentu kule Kamerlengo, uz more i pod zvjezdanim nebom, nastupa jedan od najomiljenijih dalmatinskih glazbenika – Ivica Sikirić Ićo.

Ivica Sikirić Ićo je pjevač izrazitog šarma i još većeg glazbenog talenta. Njegov povratak na scenu obilježen je pjesmama koje su postale instant hitovi, poput “Opet je jubin cilin tilon“, „Još se volimo“ i „Za tebe bisere nosim“. Svojim jedinstvenim glasom koji prenosi duboke emocije, zajedno s modernom produkcijom, stvara pjesme u koje je teško ne zaljubiti se. Njegovi hitovi “Samo za ljubav” i “Lipo te nazvat, lipo te čut”, našli su se među 50 najslušanijih na radijskim postajama 2024. godine.

U kuli Kamerlengo publiku očekuje večer ispunjena emocijama i bezvremenskim hitovima koji su obilježili generacije. Posebna ljetna atmosfera u srcu Trogira bit će savršen spoj glazbe, romantike i mediteranskog šarma.

Ulaznice:

- Online: entrio.hr

- Blagajna Kantuna kulture:ponedjeljak – petak, 10:00 – 12:00 i 18:00 – 20:00

Ne propustite priliku doživjeti koncert koji će, uz more i povijesne zidine Trogira, stvoriti uspomene za cijeli život.

Vidimo se u kuli Kamerlengo!