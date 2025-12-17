Ivica Puljak: "Na sudu ćemo rekonstruirati poslovanje braće Šuta"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak objavio je na društvenim mrežama da je protiv njega podignuta još jedna tužba za klevetu, ovoga puta od braće Šuta, koji ga terete za „povredu časti i ugleda“.

Puljak navodi da je riječ o trećoj tužbi za klevetu s kojom se suočava. Podsjetio je da su ga ranije tužili Vice Mihanović, zbog njegovih tvrdnji o plagiranju doktorata, te Davor Matijević, koji smatra da je oklevetan kada je Puljak izjavio da je tražio da on odlučuje o izboru direktora gradske tvrtke Stanouprava, u kojoj je tada radio.

Govoreći o najnovijoj tužbi, Puljak ističe da su ga braća Šuta tužila zbog, kako navodi, „iznošenja neistinite činjenične tvrdnje koja može škoditi njihovoj časti i ugledu“, čime ga terete za kazneno djelo protiv časti i ugleda

"„Sve u svemu, sad ćemo na sudu imati priliku u potpunosti rekonstruirati njihovo poslovanje", poručio je Puljak.

Dodao je kako će se tijekom sudskog postupka, prema njegovim riječima, otvoriti niz pitanja o zakonitosti njihova poslovanja, mogućim protupravnim postupanjima te ulozi državnih institucija.

"Bit će prilika da se odgovori na pitanja jesu li stvarno sve radili legalno, jesu li možda u nekim situacijama protupravno prisvojili nešto što nije njihovo, kao i jesu li državna inspekcija i njihov glavni inspektor Andrija Mikulić svaki put reagirali na vrijeme i pravedno", napisao je Puljak.

U objavi je spomenuo i moguću političku zaštitu, aludirajući na činjenicu da jedan od članova obitelji ima ulogu u visokoj politici.

"Bit će zanimljivo pratiti suđenje", zaključio je bivši gradonačelnik Splita.

Puljak je uz objavu priložio i fotografiju naslova medijskih tekstova o poslovanju braće Šuta, uključujući i prilog emitiran u emisiji Provjereno.