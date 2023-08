Ivica Kostelić obožava ekstremne sportove, ali jednu stvar ne bi napravio: "Nikad, nema šanse"

U svijetu u kojem svaka generacija traži uzore, Ivica Kostelić uzdiže se kao simbol sportske strasti, ali i kao inspiracija svima koji sanjaju o ekstremnim podvizima, piše Gol.hr.

Ivica otkriva da ima skrivenu želju, a to je skijanje na pijesku. Ekstremne sportove obožava, ali nikad ne bi učinio jednu stvar:

"Mislim da nikad ne bi skočio sa skijama sa skakaonice, nema šanse. Makar ni skočiti sa 30 metara nije lako", otvoreno priznaje Kostelić u razgovoru za IN Magazin.

Kostelić uživa na otoku Mljetu, i to u slalomu na biciklu i trčanju po stijenama:

"Još za vrijeme aktivne karijere dosta sam vozio bicikl po Mljetu, čak i bez vrućine, to je dosta zahtjevan teren, a vrućina daje još jedan ton", kaže Ivica pa otkriva što ga je privuklo Mljetu:

"Ja sam tu prvi put došao kad sam imao šest mjeseci, a od onda dolazim svake godine. Vjerojatno je nama Mljet odgovarao, oblikovao nas kao ljude, tako da imamo preferenciju prema divljini i miru kakav Mljet ima".

Ljubav prema otoku danas prenosi na svoju djecu:

"Pokušavamo da budu zaokupljeni prirodom i kretanjem te da otkriju što sve može ponuditi more i otok. Volio bih da se bave sa sportom, to je sigurno, a s kojim sportom će se baviti, to je njihov izbor. Podržat ću ih", rekao je pa otkrio kako bi se osjećao kada bi se njegova djeca upustila u neki od esktremnih pothvata:

"Dječaci su znatiželjni, za sada nemaju straha. Volio bih oboružati nekim znanjem prije nego se odluče na takve doživljaje, ali ne sputavam ih u tome. Podupirem ih u tome, ali volio bih da budu spremni kad stvari krenu lošim putem".

Otkrio je Kostelić kakvu bi poruku imao za mlađeg sebe:

"Čuvaj koljena", kratko je kazao Ivica s velikim osmijehom. Pred njima je nova regata od Palerma do Monte Carla na koju se već zaputio.