Ivanović primio korisnike prihvatilišta: „Naša dužnost je pružiti podršku“

Povodom obilježavanja Svjetskog dana beskućnika, koji se svake godine obilježava 10. listopada, u Gradskoj upravi Grada Kaštela održan je prijem na kojem su gradonačelnik Denis Ivanović i pročelnica Antonia Kljaić primili korisnike prihvatilišta Udruge sv. Jeronim. Korisnici su stigli u pratnji predsjednice udruge Bernarde Janković, a susret je protekao u ugodnom razgovoru o njihovim svakodnevnim izazovima i potrebama.

Prihvatilište Udruge sv. Jeronim, otvoreno je 2013. godine i od tada pruža smještaj, podršku i brigu osobama bez odgovarajućeg doma i sigurnih životnih uvjeta.

Gradonačelnik Ivanović tom je prigodom, u ime Grada, uručio korisnicima novčanu potporu, istaknuvši kako je važno da se o ljudima u teškim životnim okolnostima vodi stalna briga i pokazuje razumijevanje.

– Iako se s korisnicima često susrećem i kroz rad udruge, želio sam im ovim prijemom iskazati poštovanje i zahvalnost. Svaka njihova priča podsjetnik je koliko se životne okolnosti brzo mogu promijeniti, te je naša dužnost pružiti im podršku i pomoći u ostvarivanju njihovih prava i dostojanstvenom životu – poručio je gradonačelnik Ivanović.

U ime korisnika prihvatilišta, Željko je zahvalio Gradu i Udruzi na podršci:

– Zahvaljujemo udruzi i gradskoj upravi što misle na nas i vode brigu o nama. Trudimo se biti aktivni, raditi i održavati ljudskost i međusobno poštovanje. Velika hvala svima – rekao je Željko.

Korisnici Prihvatilišta Udruge sv. Jeronim, osim što imaju osiguran smještaj i svakodnevnu podršku, aktivno sudjeluju u različitim radionicama i aktivnostima koje im pomažu u socijalnoj reintegraciji. U okviru prihvatilišta uređuju vrt u kojem sami uzgajaju povrće, sudjeluju u fotografskim radionicama, posjećuju muzeje i druge ustanove te se uključuju u razne društveno-korisne akcije.

Danas će boraviti i u Splitu, gdje Udruga MoSt organizira obilježavanje Svjetskog dana beskućnika, u kojem će ujedno sudjelovati i predstavnici Udruge sv. Jeronim.