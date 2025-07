Ivanišević progovorio o razlazu s grčkim tenisačem: "Čuli smo se kako bi konačno završili tu sagu"

Stefanos Tsitsipas i Goran Ivanišević prije nekoliko su dana tenisku suradnju. Splićanin je krajem svibnja postao novi trener 26-godišnjem tenisaču, ali Grk je na društvenim mrežama nepuna dva mjeseca kasnije obznanio kraj priče.

- Rad s Goranom Ivaniševićem bio je kratko, ali intenzivno iskustvo i zaista vrijedno poglavlje mog putovanja. Zahvalan sam za to vrijeme, trud i energiju koju je posvetio meni i mom timu. Sad, u trenutku našeg rastanka, za Gorana imam samo poštovanje. Ne samo zbog onoga što je ostvario u tenisu, nego i zbog toga kakva je osoba. Želim mu samo najbolje u budućnosti - napisao je Tsitsipas na svom profilu, a sada se o svemu u Umagu, gdje se trenutačno održava jak ATP turnir, oglasio i Goran Ivanišević.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Trebao sam biti u Torontu, ali bit ću na Čiovu, malo bolje. Jučer sam se čuo s Tsitsipasom kako bi konačno završili tu sagu koja se vuče već desetak dana. Nema nikakve zle krvi, zahvalili smo se jedan drugome. On je odlučio ponovno pokušati s ocem i iskreno mislim da je on jedina osoba s kojom on može trenirati. On ga najbolje poznaje i to je obiteljski projekt i mislim da mu je to bila najbolja odluka. Predobar je on igrač da bi bio tu gdje je, ali neće se ništa promijeniti ako on neke stvari sam u glavi ne posloži - rekao je Goran pa nastavio:

- Moje su se riječi napuhale. Ispalo je da sam ga uvrijedio, ali i njemu sam rekao da se mora promijeniti. Ispada da više ništa ne možeš niti reći. Takva je to generacija, nažalost, to je tako. I on sam to osjeća i zna, ako nisi fizički i mentalno spreman onda nemaš šanse. On mentalno u Wimbledonu nije bio spreman. Želim mu sve najbolje, znamo kakav je igrač, pišu Sportske novosti.