Ivana Marković o HDZ-u: Domoljublje im znači čuvati vlast pod svaku cijenu

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković ponovno se oglasila na društvenim mrežama, komentirajući aktualna događanja na političkoj sceni. U svom statusu na Facebooku oštro je kritizirala HDZ i njihove, kako ih naziva, „takozvane tradicionalne vrijednosti“, povezujući ih s nedavnim aferama bivših ministara.

"Jedan ministar, koji je krao bolesnike i zdravstveni sustav, vraćen je u bolnicu koju je pokrao. Druga ministrica, njegova omiljena Gabi, danas ide u zatvor jer je plaćala svoj rođendan i večere EU novcem..." napisala je Marković, aludirajući na aktualne korupcijske slučajeve.

Marković tvrdi kako je, prema njezinom mišljenju, HDZ-ovo poimanje domoljublja „organizirani sustav održavanja vlasti kako bi krali javni novac“, podsjećajući da je stranka u prošlosti već bila pravomoćno osuđena zbog korupcije.

U objavi je istaknula i da su, kako kaže, „obezvrijedili obrazovni sustav, postavili podobne i nestručne ljude na ključna mjesta“ te „ustupili pred ekstremizmom“, dopuštajući relativizaciju ustaštva i govor mržnje.

Zaključila je da su, prema njezinim riječima, „kapuljače, nasilje i netolerancija“ koje danas viđamo na ulicama posljedica dugogodišnje političke manipulacije i podjela:

„Stvoreno je, uzgojeno i njegovano samo s jednim ciljem – da se manipulira osjećajima građana i da se ostane na vlasti.“

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a Marković još jednom potvrđuje reputaciju jedne od najglasnijih kritičarki HDZ-ove politike unutar SDP-a.