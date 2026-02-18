Ivana Marković: "Koja je granica? Dizanje desnice i izvikivanje ustaških parola očito nije"

SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković u objavi na društvenim mrežama oštro je kritizirala premijera Andreja Plenkovića, ocijenivši da je najnovija situacija vezana uz "debitantski pjevački nastup" postala "vidna neugodnost" za predsjednika Vlade.

"Nova situacija s debitantskim pjevačkim nastupom vidna je neugodnost za premijera Plenkovića. Njegova granica očito su 'dvostruke konotacije' i uzimanje autograma režimskog pjevača", poručila je Marković.

"Koja je to granica? Dizanje desnice očito nije"

U nastavku objave Marković postavlja pitanje što je za premijera zapravo neprihvatljivo, sugerirajući da se granica ne povlači ondje gdje bi, prema njezinu stajalištu, trebala.

"A koja je to granica? Dizanje desnice i izvikivanje ustaških parola očito nije", napisala je, nabrajajući i druge primjere koje smatra dijelom šireg obrasca: od rasprava o Jasenovcu i teza o "radnom logoru", do nesankcioniranja situacija na nogometnim terenima.

Posebno se osvrnula i na pojam koji pripisuje Plenkoviću, a koji se, prema njezinoj interpretaciji, koristi za ublažavanje spornih pojava u javnom prostoru.

"Sve se to prodaje kroz sada već slavne Plenkovićeve 'dvostruke konotacije'... S time da se od jučer dvostruke konotacije možete pronaći i pod nazivom poklade", navodi Marković.

"Nitko ne kaže jasno: Dabro veliča ustaškog poglavnika"

Marković u objavi proziva i dio političkih aktera iz HDZ-a, tvrdeći da izbjegavaju izravno imenovati sadržaj spornih pjesama i poruka, te da se umjesto toga koriste općenitim formulacijama.

"Govore o 'neprimjerenim pjesmama', 'neprimjerenom i štetnom glazbenom izričaju' i kako treba osuditi sve zločinačke režime. A nitko da jasno kaže: Dabro veliča ustaškog poglavnika koji je vladao pod krilaticom ZDS. Nitko nije izgovorio da partner u Vladi, koalicijski suradnik, štuje ustaški pokret i ustaškog zločinca", napisala je.

U istom tonu dodaje da, po njezinu mišljenju, premijer pokušava naći opravdanja za političkog partnera, iako ga opisuje kao osobu "toliko kompromitiranu" da bi, smatra, trebala ponuditi ostavku.

"Baš suprotno, premijer nalazi opravdanje za svog bivšeg potpredsjednika Vlade, čovjeka koji je toliko kompromitiran svojim ponašanjem da bi se trebao zahvaliti na bilo kojoj funkciji i ponuditi ostavku. Umjesto toga, taj zastupnik drži Plenkovićevu većinu u Saboru", poručuje Marković.

"Dabro je simptom sustava – granica je već višestruko prijeđena"

U objavi Marković naglašava da problem ne vidi kao izolirani incident, nego kao posljedicu dugotrajnijeg procesa toleriranja i relativizacije ideoloških simbola povezanih s NDH.

"I nije problem samo Dabro. On je simptom sustava u kojem su pregažene temeljne vrijednosti na kojima počiva ova država. Granica je već višestruko prijeđena, ne samo kroz pojedinačne incidente, nego kroz sustavnu relativizaciju i toleriranje ideoloških simbola koji su vezani uz NDH", navela je.

Kritika se zatim širi na ukupno upravljanje državom, gdje Marković iznosi teške optužbe na račun premijera i njegove politike.

"Plenković je pregazio Ustav, institucije, sudstvo i pravosuđe", piše Marković.

"Ostat će uklesano da je koalirao s proustaškom stranom"

U završnici objave Marković zaključuje da će politička era Andreja Plenkovića, kako tvrdi, ostati obilježena upravo odnosom prema ideološkim prijeporima i koalicijskim kompromisima.

"Ono što će ostati uklesano nakon završetka ere Andreja Plenkovića jest da je slomio kičmu ove države, da je koalirao s proustaškom stranom i da je dopustio veličanje najmračnijeg dijela hrvatske povijesti", poručila je SDP-ova saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra.

Objavu završava tvrdnjom da je HDZ-u, prema njezinu viđenju, "u zadržavanju vlasti i režima ništa nije sveto", uz slikovit opis promjenjivih simbola kojima se, kako navodi, "nastavlja okretati kotač vlasti".