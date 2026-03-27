Ivana Marković: "Kad god pomisliš da je dosegnuto dno u Saboru, otvori se novo"

Ivana Marković, saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra komentirala je izjavu Igora Peternela koji je kazao da se "žene ne ubija jer su žene, nego zato što je netko isprovociran”.

Ovo je jedan od onih koji sjede u Saboru, s kojima moramo dijeliti isti radni prostor i koji koriste svaku priliku, svaki trenutak, da pokušaju umanjiti prava žena od toga da žena odlučuje o svom tijelu do svakog civilizacijskog iskoraka za koji smo se izborile. Svakog!

Idu toliko daleko da organiziraju okrugle stolove kako bi preispitivali “metodologiju brojanja žrtava” u Jasenovcu, relativiziraju nasilje i ubojstva žena, prebacujući krivnju na žrtvu jer je “ona provocirala”. To nije samo sramotno, već je i užasno opasno. U manjini su ali s vremena na vrijeme treba podsjetiti na jako loše namjere ovih ljudi.

Međutim, i predstavnici HDZ-a su se jučer istaknuli na temi femicida. Tijekom rasprava vidjeli smo zastupnike HDZ-a kako se smiju, dobacuju, trolaju i na kraju napuštaju raspravu. Kao da je tema femicida nešto sporedno. Kao da nije riječ o stvarnim životima. Jer zašto bi ostali i raspravljali o tome kako smanjiti broj ubijenih žena?

Kad god pomisliš da je dosegnuto dno u Saboru, otvori se novo.