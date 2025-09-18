Ivan Rakitić: "Dva mjeseca u novom poslu, puno naučenog i još više motivacije"

Nogometaši Hajduka u punom su ritmu priprema za subotnji derbi protiv Dinama koji se igra na Poljudu od 17 sati. Obje momčadi u dvoboj ulaze s jednakim brojem bodova – po 13 – a Dinamo trenutno zauzima vrh tablice zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Uoči derbija iz Splita se oglasio i tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić, kojemu je jučer navršilo točno dva mjeseca od preuzimanja nove uloge u klubu. Bivši hrvatski reprezentativac i dugogodišnji igrač svjetskog glasa zahvalio se Hajduku i sportskom direktoru Goranu Vučeviću na povjerenju.

– Dva mjeseca u ovom novom poslu, moj prvi prijelazni rok izvan terena i daleko od priprema. Puno naučenog i još više motivacije za izazove koji dolaze. Hvala @hnkhajduk i @goran.vucevic na prilici i povjerenju, poručio je Rakitić na svom Instagram profilu.

Njegova objava dodatno je podigla zanimanje navijača uoči najveće utakmice hrvatskog nogometa koja će u subotu ponovno zapaliti Poljud.