"Livaja mi izgleda malo mrko": Nema labavo, ovako se Hajduk priprema za prvi derbi sezone

Najveći derbi hrvatskog nogometa ponovno stiže na Poljud – u subotu od 17 sati Hajduk dočekuje Dinamo u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a.

Obje momčadi dočekuju derbi s jednakim brojem bodova, po 13, pri čemu Dinamo zbog bolje gol-razlike drži vodeću poziciju. Ipak, i jedni i drugi uoči subote nemaju razloga za veliko samopouzdanje – Hajduk je prošlo kolo poražen u Varaždinu (0:2), dok je Dinamo na svom travnjaku izgubio od Gorice (1:2).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posljednji okršaj ova dva rivala na Poljudu odigran je u svibnju, a tada su Zagrepčani slavili s 3:1. Utakmicu u subotu sudit će Mateo Erceg iz Benkovca, dok će pomoćnici biti Goran Pataki i Kristijan Novosel. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić, a u VAR sobi bit će Ivan Bebek uz asistenciju Marija Zebeca.

Povratak Ivana Lučića nakon operativnog zahvata

Na službenim kanalima Hajduk je uoči derbija podijelio video s treninga, a pažnju je posebno privukao trenutak u kojem su igrači priredili špalir vrataru Ivanu Lučiću. Iako su se pojavile špekulacije da je riječ o oproštaju, istina je drukčija – Lučić se nakon dva tjedna vratio treninzima.

Razlog izbivanja bio je manji operativni zahvat kojim je saniran hematom na bedru, posljedica udarca iz prošle sezone. Time bi kronični problem, koji ga je pratio mjesecima, trebao biti riješen.

Podsjetimo, Lučić je do pred kraj prošle sezone bio prvi čuvar mreže, no Gennaro Gattuso pružio je priliku Toniju Siliću nakon lošeg izdanja u porazu protiv Dinama. Tijekom ljeta stigao je i Ivica Ivušić, pa je Lučić pao u hijerarhiji, a transfer u turski Antalyaspor gotovo je bio dogovoren. No, kako je posao propao u posljednjem trenutku, ostao je na Poljudu.

Atmosfera raste, hajdukovci ozbiljno rade

Da se na Poljudu osjeća puls derbija, potvrđuje i snimka s treninga koju je klub objavio. Igrači su prošli kombinaciju rada u teretani i vježbi na travnjaku, a disciplina i energija bili su u prvom planu, uz poneku dozu šale.

Navijači su posebno primijetili Marka Livaju koji je na treningu izgledao vrlo ozbiljno, što je izazvalo i komentar na društvenim mrežama: “Marko mi izgleda nešto malo mrko.”

Poljudska “školjka” u subotu će gorjeti – Hajduk i Dinamo ponovno će odmjeriti snage u najvećem hrvatskom nogometnom derbiju, a ishod bi mogao bitno odrediti nastavak sezone.