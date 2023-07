Ivan Leko: Bel je glumio frajera. Htio je ispasti pametan pa mi je dao crveni

Dinamo je pobjednik SuperSport Superkupa. Prvak Hrvatske je na Maksimiru pobijedio Hajduk 1:0 golom Martina Baturine u 52. minuti. Utakmicu je komentirao Ivan Leko, trener Hajduka koji je isključen u prvom poluvremenu zbog prigovora prema sucu Dariju Belu.

"Utakmica je bila 50-50. Znali smo da igramo protiv prvaka na njihovom stadionu. Oni imaju stabilnost i samopouzdanje i automatizme. Mi smo novi, promijenili smo ekipu. Pripreme su jedno, a prave utakmice drugo. Mislim da smo bili dobri, imali smo možda i više pravih šansi. Boli nas poraz jer smo bili blizu. Čestitam Dinamu, imaju kvalitetu da te kazne", rekao je Leko pa dodao:

"Moj crveni? To je smiješno. Nije bilo bitno je li prekršaj ili ne. Pomoćni sudac daje korner, a glavni sudac čeka 20-30 sekundi i hoće ispasti pametan. Onda on vraća odluku, a bio je na centru. On je kao bolje vidio od pomoćnog suca. Ja sam malo previše reagirao, zasluženi žuti karton. Ja mu ništa nisam rekao na terenu, kasnije možemo pričati što je bilo u tunelu. A dođe frajer i on meni daje crveni karton. Glumi autoritet i hoće biti glavni lik. Suci su u mojih šest mjeseci ovdje bili dobri, ja sam ih hvalio kad sam ih stigao. Nervira me kad netko glumi frajera. Za ovo se u Superkupu, treneru Hajduka, nikad i nigdje ne daje crveni karton. Kazna? Vjerojatno će biti deset utakmica, ništa me to ne bi iznenadilo", piše Index.