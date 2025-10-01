Ivan Čičmir proglašen najboljim kaštelanskim policajcem u 2025. godini

Povodom blagdana svetog Mihovila, zaštitnika policije, gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović sa zamjenikom Antoniom Budimirom organizirao je prijem za najboljeg policijskog službenika Policijske postaje Kaštela. Ove godine priznanje je dodijeljeno 25-godišnjem policijskom službeniku Ivanu Čičmiru, koji je od gradonačelnika primio zahvalnicu i prigodan poklon.

Gradonačelnik Ivanović čestitao je nagrađenom policijskom službeniku te pohvalio njegov dosadašnji rad i zalaganje, istaknuvši pritom i dugogodišnju dobru suradnju Grada Kaštela i Policijske postaje Kaštela. Ujedno je svim policijskim službenicama i službenicima čestitao blagdan njihova zaštitnika, svetog Mihovila.

Nagrađeni policijski službenik Ivan Čičmir zahvalio se rukovoditeljima i kolegama na podršci i prenošenju znanja, istaknuvši kako mu je ovo priznanje dodatna motivacija za daljnji predani rad. Dodao je da priznanje doživljava i kao nagradu svim kolegama, budući da je riječ o zajedničkom trudu i suradnji.

Načelnik Policijske postaje Kaštela Neno Gudelj osvrnuo se na sigurnosno stanje u Kaštelima naglasivši kako je ono povoljno, bez evidentiranih težih kaznenih djela. Kaznena djela imovinskog kriminaliteta bilježe se na razini višegodišnjeg prosjeka, dok je turistička sezona završena bez većih sigurnosnih izazova. Posebno je ukazao na porast internetskih prijevara u kojima građani nerijetko budu oštećeni za značajne novčane iznose, te je pozvao građane na dodatni oprez prilikom internetskog plaćanja.

Također je naglasio važnost kvalitetne zakonske regulative i edukacije u cilju sigurnijeg sudjelovanja u prometu, posebice imajući u vidu sve veću prisutnost električnih romobila na cestama.