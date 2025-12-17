ITS projekt za brži i učinkovit promet kroz Split

- Ovo je jedan jako zanimljiv projekt i jako bitan za budućnost Grada Splita i njegov promet: u ovom trenutku kada ga puštamo u rad i produkciju, on će u budućim godinama počet prikupljati podatke o prometu koje će akumulirati i adaptirat i optimizirat. Ideja je da Grad Split ima odličan alat koji će u budućnosti omogućiti strateški razvoj prometa. - najavio je Marko Stepić, voditelj projekta ITS, ispred ZP KING ICT d.o.o. i ENT d.d., prednosti projekta vrijednog 13 milijuna eura, od čega je EU sredstvima pokriveno nekih desetak milijuna. Projekt ITS je, da pojasnimo, "uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita".

Kaže nam Stepić kako je predviđena aplikacija na temelju koje će građani, korisnici, moći odlučiti prije polaska koji je način prijevoza optimalan u odnosu na postojeće i predviđene gužve - vlastiti automobil, javni prijevoz ili neka alternativa. A odluke će se donositi na temelju stvarnih podataka, ne onih iskustvenih i pukih pretpostavki.

I Antonija Eremut Erceg, pročelnica Službe za razvoj Grada Splita, priznala je kako je na početku posao djelovao apstraktno, no brzo je iskristalizirala zadaća ovog projekta.

- Da se bolje i brže vozimo po gradu, ne samo s našim autom kroz križanja sa semaforima... - pred brojnim skupom između ostalog kaže Eremut Erceg.

Gradonačelnik Tomislav Šuta također je sudjelovao u završnoj konferenciji ITS projekta, kaže kako će projekt donijeti učinkovit i bolje organiziran promet, a neke prednosti su već i vidljive, napomenuo je Šuta.