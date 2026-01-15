Istražni zatvor za osumnjičenog koji je ženi teško bolesnog muškarca prodao lažni lijek

U Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu ispitan je hrvatski državljanin rođen 1987. godine zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Kako je priopćio DORH, sumnja se da je iskoristio tešku životnu situaciju žene čiji je suprug bolovao od zloćudne bolesti te joj prodao nepostojeći lijek.

Prema navodima iz istrage, postoji osnovana sumnja da je kazneno djelo počinjeno u razdoblju od 25. studenoga do 17. prosinca 2025. godine na području Novog Zagreba. Osumnjičenik je navodno žrtvu doveo u zabludu tvrdeći da je može povezati s uglednim liječnikom koji prodaje alternativni lijek za liječenje njezina supruga, iako to nije bilo istinito.

Nakon što mu je žena povjerovala i uplatila novac za navodni lijek, osumnjičenik je zadržao iznos za sebe, čime se, prema sumnjama, protupravno materijalno okoristio, a oštećenoj nanio financijsku štetu.

Po završetku prvog ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatio je prijedlog te osumnjičeniku odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sukladno Zakonu o kaznenom postupku.