Istraživanje: "Hrvati su protiv suradnje s Izraelom"

S obzirom na sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i na naoružavanje u susjedstvu, u Hrvatskoj se sve više raspravlja o pitanjima obrane. U svjetlu tih događaja provedeno je istraživanje o stavovima građana o jačanju vojske, vojnoj suradnji s Izraelom i pouzdanju u zaštitu NATO saveza, piše Net.hr.

Na pitanje treba li Hrvatska dodatno jačati vojsku zbog situacije u regiji, većina građana odgovara potvrdno. Čak 60 posto ispitanika smatra da su potrebna dodatna ulaganja u obranu. S druge strane, trećina ih se ne slaže, uz argument da se već ulažu značajna sredstva, da je situacija preuveličana te da će nas u slučaju potrebe zaštititi NATO. Oko 4.5 posto ispitanika nema jasan stav o ovom pitanju.

Podijeljena mišljenja o suradnji s Izraelom

Nedavni posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu i moguća vojna suradnja, uključujući nabavu protuzračnog sustava "Davidova praćka", izazvali su oštru reakciju predsjednika Zorana Milanovića. Istraživanje pokazuje da se većina građana protivi vojnoj suradnji s Izraelom. Kao razlog navode izraelsku politiku i smatraju da se takvi obrambeni sustavi mogu nabaviti i od drugih država. Manje od petine ispitanika podržava suradnju, dok je 24 posto neodlučno.

Vjeruju li građani u zaštitu NATO-a?

Hrvatska je članica NATO saveza, čiji članak 5. jamči da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. U slučaju pogoršanja sigurnosne situacije u susjedstvu, više od polovice ispitanika vjeruje da bi NATO intervenirao kako bi osigurao stabilnost. Nešto više od trećine građana ne dijeli to uvjerenje i misli da NATO ne bi reagirao, dok 11 posto ispitanih nema odgovor na to pitanje.

Istraživanje je za RTL Danas provela agencija Promocija plus u razdoblju od 31. ožujka do 2. travnja na uzorku od 1000 ispitanika. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 3.4 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.